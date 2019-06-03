廚工涉性侵女網友　事主指讓被告留宿　遭強姦時女兒亦在住所

青年廚工在網上交友程式及社交媒體結識3名由21至33歲的女事主後，自稱為「油尖旺反黑」，令女方以為他是警察，繼而分別約3人見面喝酒，酒後趁機企圖強姦、強姦及強逼女方肛交。案件今午繼續，控方傳召其中一名女事主作供，當時為單身媽媽的她稱被告藉詞「冇屋企返」，在二人喝酒後到她家留宿，不料竟遭被告強姦，而當時女兒亦在家睡覺，被告事後向女事主稱會負責任及與她交往。

被告梅錦添（26歲）被控企圖強姦罪、強姦罪、未經同意作肛交罪，及一項非禮的交替控罪。

被告：「其實不敢煩你，但又想搵你」

控方先傳召其中一名33歲女事主P作供，P稱其女兒事發時為初中生，當時她為單身媽媽，P又透露她現已結婚，另再育有一女。P指自己在2017年8月中在交友程式SweetRing認識被告，P曾問過被告的職業是甚麼，被告以語音回答「Force」，後來又曾問P「點睇細過你嘅男仔」、「高嘅男仔喺咪好吸引」，亦曾向她表達「近排唔喺幾開心」、「其實不敢煩你，但又想搵你」。

P又指被告曾傳送有警徽的記事冊套相片給她，並指「so wet」，又傳送過黃竹坑警察學院的相片，稱自己「嚟呢度返學」。

事主P指遭被告(圖)強姦時，她的女兒亦在在住所內。

被告表示「出唔到」了事

P表示事發前被告曾稱「我真喺真喺真喺好唔開心」，故她答應與他到旺角喝酒。期間，被告已不斷稱「冇屋企返」、「好慘」，亦表示想到P的家中留宿，凌晨時份因P感到有醉意，故被告便送她回家，P指在二人乘的士到P家中時，P已與被告保持距離。

P到家門口時，被告又再要求留宿。由於家中的狗在吠，她不想騷擾鄰居遂讓被告進家，當時女兒亦在家中睡覺，不料被告竟扯她到其床上強姦。期間P曾推開被告，又叫「唔好」和哭喊，而過程維持數分鐘後被告表示「出唔到」便了事。二人及後睡至下午3時醒來，P稱由於其女兒將快要放學回來，所以著被告離開。而被告回應自己會負責任，會與P在一起。惟被告離開後，P卻發現銀包內1000元不翼而飛。

P及後聯絡被告但不果，後來被告透過WhatsApp否認偷錢。被問及聯絡被告的目的，P坦認為了問被告是否真的想交往，亦想問他為何要偷錢及「呃上我屋企對我咁做」。P又指後來被告在電話和WhatsApp封鎖了她。

案件編號：HCCC334/2018