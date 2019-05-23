自稱有黑幫背景男涉姦女神案　陪審團裁「吉利仔」強姦等罪全罪成

被指有黑幫背景的男子，涉嫌多次被心儀女子拒絕，遂要求與女子在賓館見面，並在房內問對方：「你可唔可以畀我執劑？」女子堅拒不肯，男子派朋友再勸女方亦不果，男子最後疑將女方強姦，女事主事後更發現因姦成孕，墮胎後證實胎中嬰孩為該男子所有。被告否認指控，更指二人早已達至「攬攬錫錫」的關係，又稱有次他更連褲也脫掉，惟陪審團今（23日）退庭商議若3小時，一致裁定被告強姦及自稱三合會成員等罪成，另一項恐事恐嚇罪亦成立，法官把案押後至下周二判刑。

花名「吉利仔」的被告曾友狄在高等法院否認強姦、刑事恐嚇等三罪名。（資料圖片）

花名「吉利仔」的29歲的被告曾友狄，被控刑事恐嚇、聲稱是三合會社團的成員及強姦3項控罪。控罪指他於2018年1月1日威脅女事主X （23歲） 會使她的家人遭受損害，意圖促使X 與他見面，又自稱是三合會社團成員、並在荃灣大河道寶成樓康樂賓館強姦X。

陪審團經約3小時的退庭商議，一致裁定被告聲稱是三合會社團成員及強姦罪成。至於刑事恐嚇罪，陪審團則以5比2裁定被告罪成。控方透露，被告有兩項案底，分別為傷人和協助他人管場賭博場所。辯方則指，被告在案發時做裝修散工。他有一名同居女友，兩人育有一名兒子。

遭女事主拒絕覺無尊嚴

事主X早前作供指，在2016年結織一名叫「廣少」的男子，在他介紹下認識被告。被告多番約X出外，亦明言有意與X發展成情侶，但遭X拒絕。

X於案發日再收到被告的短訊，相約見面，並威脅指：「信唔信貼你街招？你今次飛機就死全家！無女咁對我嘅！你令我好無尊嚴！ 」X因害怕被告會對她和她的家人不利，終和對方見面，並一同到荃灣康樂賓館。

女事主因姦成孕

而被告在賓館房間內，自言「條件唔差、好勁、有背景，有人跟」，又問：「你可唔可以畀我執劑？」被告強行扯下X連身裙下的內褲，然後帶同它離開。而「廣少」入房，勸她就範：「點解唔畀佢(吉利仔)攪，畀佢咪幾好囉，吉利仔開心就好，仲有五百蚊收添。」

而「廣少」以語音訊息通知被告指「佢肯喎」，繼而離開，被告則返到房中強姦X。X之後致電朋友「公主」求助。Ｘ事後被後確認懷孕，須進行墮胎手術，經檢驗後發現該腹中骨肉由被告所出。她在家人建議下報警。

自辯稱不小心在事主體內射精

而被告自辯時透露，在廣東省陸豐市出生，曾當兵兩年，隸屬中國武警，來港後曾做裝修散工和地盤工。被告又指，和「廣少」間中到賓館吸服冰毒。在「廣少」介紹下，X亦到賓館吸毒。被告曾多番和X「攬攬鍚鍚」，對方也沒有抗拒。

被告指事主在案發前致電他，指500元便可「執番劑（性交）」。他否認在案發時強行與X性交，但不小心在X體內射精。

案件編號：HCCC 266/2018