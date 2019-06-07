【端午節】汪星人也過節　港媽特製寵物糭：辛苦也滿足

今日是端午節，傳統過節食物糭子，寵物一般未必能與主人共享，然而鄭氏一家的愛犬Princess卻有不一樣的待遇。 「如果我喺廚房整嘢食，牠就會跑過嚟圍住我，知道有嘢食。」鄭媽媽一路包糭，一邊安撫正在等候美食的愛犬Princess，今年是鄭氏一家四口與狗狗Princess過的第二個端午節，而鄭媽媽更首次特製四款適合寵物進食的端午糭，包括雞肉、鴨肉、鹿肉及三文魚。 然而，這一切源於為食的汪星人於一次的美食展愛上了風乾小食，後來鄭媽媽便為牠製作不同的風乾小食、月餅甚至端午糭，更於網上平台、市集出售，今年有狗主花費約900元、買20隻糭應節。 看著Princess吃得滋味，鄭媽媽笑瞇瞇說：「好開心做到一件事係狗狗喜歡食，又有人買、有信心去試，好有滿足感！」

狗主鄭穎珩指，自從愛犬Princess在寵物展接觸風乾小食，就養成偏食習慣。（李慧妍攝）

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2歲的可愛貴婦狗Princess，3個月大時被鄭穎珩及其姐姐從狗場接回家中生活，日常飲食則由鄭媽媽歐美美負責。

穎珩說，初時Princess很乖巧、膽小，甚至被誤會「連吠都唔識。」到狗公園亦不敢與其它狗隻玩耍，但就有個大胃口：「一日兩餐，每餐倒（狗糧）出來，10至20秒就食完。」

Princess曾為風乾小食而絕食狗糧

不過，去年6月Princess首次踏足寵物展，品嚐過風乾小食後，便有了偏食的「壞習慣」，有次更是幾日不吃狗糧、只飲水，最終穎珩要將風乾小食與狗糧配搭一起，牠才津津有味地個不停。

鄭穎珩笑說，中秋節製作應節寵物月餅時，因失敗數次，令Princess吃了2、3個星期月餅。（譚威權攝）

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買風乾機製健康食品 最終竟成Princess專用

其時，眼見親朋戚友購買風乾機自製健康食品，她們也買了一部。「原本買嚟整南瓜、蔬菜俾我哋食，但阿媽整咗兩次見我哋都唔食，反而Princess鐘意食，依家都係整啲風乾小食俾佢。」穎珩不好意思地望著媽媽，笑呵呵的說。

Princess最喜歡吃肉類零食，同時令她們萌生生意念頭，將風乾小食放在社交網站出售，「嗰陣諗住試下，冇人要就俾返Princess食。8蚊一包試食，幾日就有人想試，一個月約10個客，超出（我哋）預料。」

熱騰騰的寵物糉蒸好出爐，Princess即急不及待吃不停。（李慧妍攝）

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南瓜、薯仔，雞肉麵粉製月餅

有了試賣經歷，後來就再參加市集擺檔，「咁啱中秋前後，我哋諗住賣零食之餘，有啲gimmick嘢，就試整應節月餅。」事前全家總動員、每晚花費數小時製作，人手切碎雞肉，再撈南瓜、薯仔，用麵粉搓皮包好，經過5次研製才成功，「失敗嗰啲唔想賣俾人，就俾嗮Princess食，食咗2、3個星期幾餐月餅。」

紫薯、南瓜、紅蘿蔔、肉類製端午糭

由於中秋月餅反應不俗，每年均會包糭給家人吃的鄭媽媽，便想到特製端午寵物糭應節。她提早近兩個月準備，從街市、超市買來紫薯、南瓜、紅蘿蔔及肉類，切粒後煮熟，再與煲熟的糙米「撈埋」，用糭葉包裹好。鄭媽媽說：「狗狗食嘢好聰明，會揀自己想食嘅嘢，如果有肉就會先食肉，唔食啲飯，所以（第二次）諗辦法蒸熟啲雞，再攪碎撈入食材。」

鄭氏一家在網上設立平台，推出200隻應節寵物糉。（譚威權攝）

特別選用糙米免升糖指數飆升

她又指，狗隻吃糙米不易令升糖指數飆升，紫薯則對淚腺有益，「包糭方式同傳統人食嘅糭一樣，只係傳統糭係生米、生肉等包好再蒸。」當熱騰騰的「五顏六色」糉蒸好出爐，Princess早已急不及待在等吃，小碟一放下，牠三兩口已吃大半，糭內的心形紅蘿蔔最惹人注目，「我將佢整成心形，想話係用心去做。」鄭媽媽開心地分享。

四款糭口味包括雞肉、鴨肉、鹿肉及三文魚

現時推出的四款口味寵物糭，包括雞肉、鴨肉、鹿肉及三文魚，單價由38元至68元不等，每隻淨重約100克，以真空包裝。穎珩指，在網站貼文一小時，便收到8至10張訂單，當中有狗主花費約900元、購買20隻糉。

她們原定製作100隻糉，及後需加推多100隻，雖然工序繁瑣，但鄭媽媽亦樂在其中：「好開心做到一件事係狗狗喜歡食，又有人買、有信心去試，好有滿足感！」