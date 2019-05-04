【端午節】龍舟界跑車　香港仔「飛虎隊」漁民與民共划「私家龍」

下月就是端午節，各區龍舟隊的健兒早已密鑼緊鼓加強訓練。龍舟比賽就看得多，但原來龍舟也可如跑車一樣，改裝、設計以達至最快速度和最好效果？在香港仔避風塘，每年都有規模很大的「私家龍」龍舟競技，集合了由各漁民團隊自行打造的龍舟，場面壯觀。 平日一班漁民後代、龍舟健兒保養自家船隻絕不輕鬆，本來惜船愛船的他們，近日卻開始讓市民登船學龍舟，原因只希望將這個有逾百年歷史的龍舟傳統，向年輕一輩傳承下去。

甚麼是「私家龍」？ 一般而言，龍舟比賽的龍舟有「阿公龍」和「私家龍」兩種。「阿公龍」即各隊伍公家使用、規格劃一的龍舟，船隻多以纖維製造；「私家龍」則相反，一直以來很多漁民團體組織的隊伍都會使用自己的私家龍舟，龍舟隊可依隊員特性，定制適合的長度、闊度、深度，船隻多為木製。

過去女人不但不能乘坐、觸碰

以往漁民生活娛樂不多，扒龍舟是他們打發時間的最好活動。傳統漁民認為龍舟具有靈性，同時十分神聖，過去女人不但不能乘坐、觸碰，連接近也是不能，而孕婦及丈夫亦要避開，認為靈氣太強會傷到胎兒。這些習俗至今已不復存在，但香港仔水上人，多年來仍保持有十條大木龍舟參與比賽，大龍舟盛載48名健兒，船身長逾90呎，造價約20萬；中龍舟則載20多人，造價約十萬。當中龍頭亦十分講究，由原木雕刻而成，過去只有在正式比賽時才會掛上。

為漁民第三代的鄭文達，自小已玩龍舟。(呂諾君攝) 屬90後的鄭文達，為漁民第三代。由於家中大部分人都有扒龍舟，他在小學時期已被帶上船，在船尾感受船速、風浪等，到了十來歲開始接受訓練，向着船頭「愈坐愈前」，現時已成為資深的龍舟教練。他認為，龍舟這個運動近年普及了很多，不少紀律部隊、公司或是大專生都有專屬隊伍，而他亦教過很多中、小學生，看到龍舟對訓練意志咎體能有很大好處。

鄭文達早年加入了由他爺爺成立的「飛虎隊」(龍舟隊)，指隊中六、七成都是親人，賽「私家龍」比「阿公龍」更開心，「普通比賽為求公平，會提供一式一樣嘅船，賽完就上水，等下一場 。但私家龍唔同，去每個地方比賽我哋都會去拜附近嘅廟，做返啲傳統拜神儀式，姨姨嬸嬸又會喺漁船上預備大量糕點、燒豬、海鮮、艇仔粉，比完賽就可以食。」他又指，除了人情味和文化方面，「私家龍」亦猶如龍舟隊的專屬跑車，設計和選材都可自由搭配，更有挑戰性。

每逢比賽，漁民要自行用船將私家龍運往不同場地，而平日的保存和維護工作不簡單。近日「飛虎隊」卻邀請市民上私家龍，讓大眾近距離觸摸和學爬龍舟。鄭文達指，希望將香港仔的龍舟文化推廣至全香港。採訪當日，他先帶一眾參加者在岸上熱身和學習划槃動作，稍作練習後，便由香港仔海濱公園的碼頭下水，一行20多人扒着龍舟駛出大海航道。

經過十來分鐘，他們已划至珍寶海鮮舫，再前行數百米便到了賽道終點，掉頭回航。期間鄭文達要他們作最後衝刺，連划百多下，參加者雖感疲倦，但都沒有鬆懈，而在前行時雖有大船駛經龍舟旁邊，亦有吹起大浪，但龍舟仍能保持穩定，繼續前行。

龍舟運動蘊藏濃厚的漁民文化，雖然講求體力，不過並非男士專利。船上女性划手佔了大半，今次更有外國人特意前來參與。來自英國的Carole指，今次在友人介紹之下，她參加「私家龍同樂日」並首次接觸龍舟，之前並不知道任何有關香港仔漁民的歷史和文化，認為困難在於短時間內要和其他人協調合作，但她坦言一試愛上。她的友人Rose則指，住在香港仔多年都未有親身參與過龍舟比賽，今次能一嘗滋味，十分興奮。

香港仔龍舟競渡大賽委員會將舉行「私家龍同樂日」，讓公眾免費體驗漁民龍舟文化，參加者有機會坐上傳統木製私家龍舟，學習握槳及划水，試行遊走百年漁港，由經驗豐富的漁民龍舟教練充作嚮導，一面介紹漁港軼事，一面介紹划龍舟秘技，有興趣參與「私家龍同樂日」人士可在Facebook專頁「香港仔龍舟競渡大賽」報名。

「私家龍同樂日」詳情如下：



地點：香港仔海濱公園



日期及時間：5月4日(10:00am – 12:00nn) 5月25日(12:00nn – 2:00pm) 5月25日(4:00pm – 6:00pm) 6月1日(2:00pm – 4:00pm)

內容：熱身練習、划龍舟技巧、下水練習（活動由資深漁民龍舟教練授課）

參加者年齡：16歲或以上

名額：每節18人 (先到先得)

費用全免