【六四三十】何俊仁料今年燭光集會氣氛高漲　多市民撐反送中遊行

今年是六四事件30周年，支聯會一如以往在維園舉行燭光晚會，悼念六四死難者。支聯會主席何俊仁今早（4日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，適逢今年亦是五四運動100周年，相信今晚的六四燭光晚會氣氛較高漲，不擔心六四訊息被淡化；至於政府修訂《逃犯條例》的爭議，並在9日有反送中遊行，他預料未必令今晚出席晚會的人數增多或分薄。

「六四事件」成為不少傳媒人不能磨滅的記憶。(冼偉強提供圖片)

2013年的六四悼念集會因滂沱大雨而提前結束，而香港天文台今早9時許發出黃色暴雨警告信號。何俊仁指，大會已加強預防工作，確保音響運作暢順。他指，因今年是六四30周年，也是五四運動的100周年，相信今晚的氣氛會較高漲，但由於5日後將有反送中遊行，預料未必令出席燭光晚會的人數增多，「有人說告假去6月9日，或會留力去遊行。唔少人覺得係直接打埋嚟。」

他指，政府修訂的《逃犯條例》爭議，與悼念六四的精神貫徹，要有政治改革才有前途，讓更多人關注人權等問題。

今年是六四30周年，支聯會一如以往在維園舉行燭光晚會，悼念六四死難者。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

他又表示，燭光集會將有歌手黃耀明演唱為六四30周年而創作主題曲《回憶有罪》，及有當年學聯代表李蘭菊到場分享親身經歷，「佢嗰陣一早到天安門住咗很多日，當日係長安大街遇到軍車，知道有人開槍，引起好大轟動，亦有好多人圍住香港記者，佢話隔離有個15、6歲嘅女仔，話一定要安全送香港人返港，之後個女仔都有中槍。」他補充謂，支聯會常委朱耀明、本港記者及海外人士，均會上台分享或播放影片悼念。