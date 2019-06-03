【六四三十】周永康：參加晚會是重要政治啟蒙　陸委會指必須平反

六四事件30周年前夕，學聯前秘書長周永康接受台灣《中央社》專訪時表示，參與六四維園晚會是一場重要的政治啟蒙，紀念六四與否是一種「健康的討論」；傘運過後，年輕人對「一國兩制」有所質疑，對香港的未來有不同想像，他希望對六四的紀念不僅是「悼念」，而是從歷史的回顧中，找到開拓未來的力量。 在台灣，陸委會則發表「中共必須平反『六四事件』、真誠悔過，積極推動民主改革」新聞稿，針對中共對事件的應處態度，提出三點聲明。

周永康表示，參與「雨傘運動」的過程中，發現1989年「六四」的陰影，原來一直埋藏在港人的心底。（中央社視頻截圖）

周永康在訪問中表示，參與「雨傘運動」的過程中，發現1989年六四的陰影，原來一直埋藏在港人的心底。他說，在雨傘運動時，眼見一連串升級策略宣告失敗，有人提出絕食這個念頭，令大家聯想起1989年絕食一開始，有很多學生參加，之後沒辦法做有組織的支援，情況變得一發不可收拾，「那2014年我們發動絕食，會不會也發生同樣的事情？」周永康認為，六四事件深刻影響了香港人對參與社運成本的想法。

周永康在訪問中提到，參與六四維園燭光晚會是一場重要的政治啟蒙，讓他認識當年的歷史，認為中共也令他更關心社會。正是這樣的政治啟蒙，讓許多民主派人士認為，香港人應「紀念六四，守住六四」。

對於應否紀念六四，周永康認為，過去集中於「愛不愛國」的討論只是停留在表面，問題的核心是傘運後的年輕世代不再欣賞民主派的做法，這樣的想法也成為港獨的動力。他認為，傘運後年輕人對「一國兩制」的過去有所質疑，也對香港的未來有不同想像，他們不斷在框架內外尋找出路，也希望對六四的紀念不只停留在「悼念」，而是可以找到開拓未來的力量。

台灣陸委會：中共無法回應人民對自由民主渴盼

此外，台灣陸委會也在六四前夕發表新聞稿，對中共就六四事件的應有的態度提出三點聲明：包括北京當局掩蓋事實，更在國際社會扯謊辯解；中共集權專制，根本無法回應人民對自由民主的渴盼；台灣將續為中國大陸民主化指引方向。