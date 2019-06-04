【六四三十】美國駐華使領館下半旗惹猜測　多國領館fb悼念六四

今日是六四事件30周年，在北京的美國駐華大使館，以及香港、廣州、上海、成都、瀋陽、武漢的總領事館，均下半旗。根據白宮新聞稿，美國全球使領館均在今日下半旗，悼念當地時間5月31日維珍尼亞州槍擊案，事件造成12死4傷。 由於六四日子敏感，美國駐華使領館下半旗引起猜測和討論，《香港01》記者分別向美國駐港總領事館及北京的駐華大使館查詢，但未獲回覆。美國駐港澳總領事館，就發布早前美國國務卿蓬佩奧就六四30周年的發言，他對中國人民「英雄般的抗議運動」表達敬意，並譴責中國共產黨領導人暴力鎮壓和平示威。 另外，歐盟駐港澳辦事處、德國駐港總領事館，就在Facebook以中英文發文悼念六四。德國駐港總領事館，就指六四是大屠殺，「這個日子讓我們銘記永遠不將人權和自由視為理所當然。」

2019年6月4日，美國駐港總領事館下半旗。（張浩維攝）

包括香港在內的美國駐華多個使領館，今日均下半旗，引起內地和香港市民的猜測，認為是悼念六四事件30周年。《香港01》就事件向美國駐港澳總領事館及駐華大使館查詢，暫未獲回覆。

美國曾公布下半旗為上月底槍擊案致哀

翻查白宮新聞稿，美國全球使領館，在今日（6月4日）均下半旗，向5月31日維珍尼亞州槍擊案死難者致哀。槍擊案是政府職員，懷疑不滿被解僱，在市政中心無差別殺人，造成12人死亡，4人受傷。

去年6月底馬里蘭州報社《The Capital》發生槍擊，總統特朗普也下令全美各地及美國駐外機構下半旗，為遇難者致哀。

總領事館發布國務卿蓬佩奧六四事件發言

不過美國駐港澳總領事館，今日就發布早前美國國務卿蓬佩奧就六四30周年的發言。他對中國人民「英雄般的抗議運動」表達敬意，並譴責中國共產黨領導人暴力鎮壓和平示威；又指美國對中國未能因為融入國際體系而走向更加開放和寬容而失望，並抨擊中國的一黨專制政權繼續壓制人權。

德國領事館：銘記人權自由非理所當然

歐盟駐港澳辦事處、德國駐港總領事館，就在Facebook以中英文發文悼念六四。德國駐港總領事館指六四是大屠殺，「這個日子讓我們銘記永遠不將人權和自由視為理所當然。」德國一直關注中國人權狀況，去年向本土民主前線前發言人黃台仰和成員李東昇提供難民庇護，黃台仰會出席德國的六四紀念活動。

歐盟駐港澳亦發文悼念六四，並指歐洲議會在當年6月已經譴責殘酷的鎮壓。

六四30周年當日，天安門廣場附近有大批公安，戒備比平日森嚴。（美聯社）

在北京，今日天安門廣場入場舉行升旗儀式，但戒備森嚴。大批市民和學生遇難的木樨地，亦有很多公安和便衣巡邏，部分地鐵站出入口封閉。