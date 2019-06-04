【六四晚會】亞視前剪片難忘30年前開槍一刻：不願染血歷史被遺忘

對新聞工作者來說，影像反映事實，今年59歲的亞視前剪片師Ben So，憶起30年前解放軍開入北京城的一夜，動魄驚心的片段一幕接一幕地傳回香港，他與其他後勤手足們坐於新聞部，通宵達旦拼命剪輯成完整的新聞片，為的是不負前線記者的奮力紀錄，也不願這染血歷史被大眾遺忘。 當年他經手剪輯的六四新聞片段，今日仍散落在互聯網世界，但再次踏進維園的他，他慨嘆30年後今不如昔，民主不進反退，港人思潮亦有變，曾見證六四事件的Ben，希望歷史真相不會被時間吞沒。

Ben是亞視前剪片師，當年坐在製片房的他，是全港首批「見證」腥風血雨的一群。（受訪者提供）

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30年前的5月、6月間，本港家家户户守在電視機前，無不被北京傳回的新聞影像震懾。資深傳媒人謝志峰當年是亞視記者，他與另一記者李彤，當年與攝製隊趕赴北京追踪報道。軍隊開槍後，京城一片混亂，攝製隊不得不撤離，李彤直播時的震抖聲音，作為剪片師的Ben至今仍忘不了，新聞部上下亦無不屏息作戰。

當年Ben只有29歲，他形容：「真係每分每秒膽戰心驚，亂過打仗。」Ben當時主要負責為英文新聞部剪片，坐於身旁的外籍編輯亦不禁怒吼：「點解佢哋可以咁做？」

京城傳來「血腥版」片段 通宵達旦剪成「可出街」版本

身處北京的前線記者冒生命危險傳來珍貴的片段，在香港的後勤人員亦不敢怠慢，不眠不休工作，務求將最新新聞片呈現於觀眾眼前：「有心臟病都真係做唔嚟，腎上腺不斷激升。」可供公仔箱放映的已是「合家歡」版本，坐在製片房的他，是全港首批「見證」京城腥風血雨的一群：學生市民慌忙逃竄、京城下屍橫遍野：「見到啲屍疊起晒，有屍首眼眶入面有好大個血洞，唔係槍彈造成咁簡單」，他心裏強忍難過，繼續默默將雜亂但殘忍的片段，整理成「可出街」的版本。

他後來更將珍貴片段剪輯，送贈予劉千石帶往法國聽證會，他又笑言，倘當日有複製「留底」，今日便已可遠走美國。

Ben分享當年收到的片段，「見到啲屍疊起晒，有屍首眼眶入面有好大個血洞，唔係槍彈造成咁簡單」。惟他只能強忍難過，默默將雜亂殘忍的片段，整理成「可出街」的版本。（受訪者提供）

Ben現時已半退休 閒時主要帶釣魚團出海

Ben回想這段經歷，他加入亞視可說是機緣巧合。年輕時經友人介紹下，Ben進入亞視任職剪片師，待過綜藝、戲劇部，亞視經典劇集「再見豔陽天」都是他剪輯的作品，他又曾於新聞部任職，蘭桂坊人踩人事件、嘉利大廈火災等大事，均有份參與幕後製作，但這些大事件，都不及八九六四震撼：「嗰啲係地區性，但六四係牽涉國際性同民族性，完全係兩回事。」

三十年過去，港人拒絕遺忘，但他感慨今時不同往日，他尚記得當年全港義憤填膺，社會上不論左、中、右光譜，均上下一心要求平反，例如影視界號召的「民主歌聲獻中華」，50萬名市民的怒吼響徹會場；軍隊開槍鎮壓後，本港遊行抗議浪接浪，聲勢浩大。惟時至今日，有人離隊、有人變節，悼念路線亦有分裂，但他堅持每年來到維園點起燭光，悼念亡魂，又期望用腳步，表達對政權的不滿：「咁多年來唔肯承認，唔係呢段歷史唔啱，係你唔啱聽啫。」

他又認為，《逃犯條例》是惡法，影響深遠，非只牽連罪犯，亦是白色恐怖，他表明6月9日定必上街，亦希望港人可團結發聲。

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