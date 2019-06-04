【六四三十】歐盟發聲明哀悼　中國外交部：無端指責干涉內政

今日（4日）是六四事件30周年。歐盟發表聲明表示會持續哀悼事件的受害者，同時呼籲北京立即釋放維權人士。 對此，中國外交部批評有關聲明是無端指責中國政府、干涉中國內政，敦促歐方摒棄意識形態的偏見，停止錯誤做法。

外交部發言人耿爽（資料圖片）

歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）發表聲明，回顧歐共體在1989年6月的一次會議上如何譴責北京「殘忍鎮壓」，30年後歐盟持續哀悼事件的受害者，並向其家人表示慰問。

聲明表示，六四當日及之後的確切死亡和被捕人數從未確認，可能永遠不會確認，又指出承認事件的發生，以及與當時抗議有關而喪命、被捕或者失蹤人員，對後代和集體記憶都至關重要。中共政權需要對30年前的行動進行充分的反省。

聲明又說，中國至今仍然壓制表達和集會自由，期望中國當局立即釋放維權律師王全璋、余文生以及維權人士黃琦等人。

耿爽：強烈不滿及堅決反對

針對歐盟聲明，中國外交部發言人耿爽在例行記者會表示，有關聲明無端指責中國政府、干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿及堅決反對。

耿爽又指，中方敦促歐方摒棄意識形態的偏見，停止錯誤做法、停止干涉中國內政，以免損害中歐互信與合作，為雙方在相關領域的對話合作創造必要的條件。