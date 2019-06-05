廢紙回收業：出口訂單僅至月中　紙價或跌至每公斤1毫

香港廢紙出口價最近下跌，香港環保廢料再造業總商會會長劉耀成接受港台《千禧年代》訪問時表示，本港大部份廢紙出口到內地，但近期內地紙廠大幅下調採購價逾三成，令業界經營成本受到影響；截至目前為止，出口訂單僅至本月中，不排除過後前線紙皮回收價會由每公斤4毫，下跌至每公斤1毫。

香港廢紙出口價最近下跌，未來或會影響前線紙皮回收價。（資料圖片）

劉耀成估計，受到中美貿易戰等影響，玩具及成衣業減少出口，對包裝紙需求下降，變相廢紙出口下調。劉指，本港回收廢紙主要出口到內地，有九成運到東莞兩間紙廠，不過，其中一間已調低採購價，由900元一噸，減至600元一噸，另外一間則暫時保持900元一噸。他指，600元一噸的採購價，難以維持經營成本，「基本上我哋係無法做到。」

劉耀成指，目前紙皮回收價為每公斤4毫，但不排除月中後紙價會下調，未來有機會調低至每公斤1毫。劉解釋，目前業界的出口訂單截至本月15日至20日，其後就無以為繼，令回收商難以經營，故需要調低紙價，但若然紙價下調至每公斤1毫，由於格價太低，未必會吸引人拾紙皮。

業界冀政府提供補貼或資助

他期望，政府可以在本月後期提供補貼或資助予業界，「否則廢紙回收業會死亡。」目前內地將香港列作境外地區作廢紙進口，他認為，長遠而言，政府可以考慮在大灣區的規劃下，與內地部門協商，取消香港屬境外地區的規範。