【旺角騷亂】兩被告分就定罪和刑期提上訴 　即日被駁回

2016年大年初一至初二爆發的旺角暴亂，其中9名被告早前被裁定暴動等罪成，其中案發時僅17歲、被判囚51個月的莫嘉濤及被判囚45個月的何錦森，分別就定罪及刑期提出上訴，上訴庭今（5日）開庭處理案件。上訴方指，莫嘉濤就其年齡的減刑不足反映他受心智影響的程度；而何錦森則指，警方當時亦有向示威者掟磚，依賴自衛為上訴理由，不過法庭即場拒絕批出二人的上訴許可。

上訴人莫嘉濤（19歲）早前因2項暴動、1項襲警及1項刑事毀壞罪，被判囚51個月；而另一上訴人何錦森則就1項暴動罪被裁定罪成，被判囚45個月。莫只就判刑提出上訴；而莫則只就刑期提上訴。

上訴指警員曾掟磚

代表莫上訴的大律師指，原審法官在判刑時只就其年齡酌情減刑6個月，未能夠反映上訴人少不更事，受其心志影響的程度，望法庭可酌情再擴大減刑幅度。

而代表何上訴的大律師則表示，在上訴人作出犯罪行為前，在事發片段可見，警員曾向示威者掟磚，上訴人的行為屬於自衛，而原審法官亦需要考慮這一點，否則定罪不穩妥。

律政司一方反駁自衛之說

律政司一方反指原審法官在處理莫的案件時已給予足折扣，就4項控罪而言，51個月監禁為合適判刑。律政司一方再播放另一條事發片段反駁自衛之說，律政司一方指片段中顯示當時警方本想組織一條防線，以防止示威者再進入彌敦道，但卻節節敗退，又指在上訴人依賴的片段中，只有8名警員手持長盾，但卻遭示威者掟磚進擊。

3名上訴庭法官聽罷雙方陳詞後，即場拒批出上訴許可，而裁決理由則會稍後頒下。

案件編號：CACC155/2018