【暴動案】美國隊長容偉業與另一被告被判囚3年　官：感化不合適

2016年農曆大年初二旺角發生騷亂中，涉及本民前前發言人梁天琦等5人的暴動案，陪審團早前裁定梁天琦等3名重審的被告脫罪，但患有自閉症並有「美國隊長」的容偉業，未能如威漫電影中的主角般風光，他經審訊被裁定2項暴動罪及1項襲警罪成，要淪為階下囚，今（9日）在高等法院被判入獄3年，而早前認罪的被告袁智駒亦同樣被判入獄3年。對於早前陪審團未能逹成裁決的非法集結罪，控方申請把該罪保留在法庭檔案，獲法庭批准，即該罪將不會重審。

有「美國隊長」之稱的容偉業由囚車押送到法庭時鑒起拇指。（盧翊銘攝）

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「美國隊長」容偉業早前接受審訊時，亦與梁天琦、李諾文、林傲軒等3人的重審同時處理，但梁等3人最後被裁定罪名不成立，只有容被裁定另2項暴動罪及1項襲警罪成，容並有一項非法集結罪未能達成裁決；而與容同案的袁智駒，開審前已承認2項暴動罪及1項縱火罪認罪，一直還押至今。

旁聽人士大叫「隊長加油」

雖然容偉業的律師今早盡最後努力，希望法庭考慮容患有自閉症，又指感化官也認為容適合判感化令，惟法官黃崇厚經考慮後，認為案件並不適合判感化，判兩名被告均入獄3年。兩被告聞判後反應平靜。至法官離開法庭後，有旁聽人士大叫「隊長加油」、「袁智駒加油」、「暴政」

容身世坎坷自小被母遺棄

辯方早前求情時指，患自閉症的容身世坎坷，自小被母親遺棄，父親又另組家庭，令他沒得到家人關愛，戀腳趾癖又令他一直被視為怪人，長大後投身社運界又被人在背後嘲笑，更即將身陷囹圄，或與年邁的嫲嫲無法再聚；袁則受患過度活躍症、亞氏保加症等影響，難以控制自己的衝動，事發時因為看到小販被驅趕而情緒激動，才犯下大錯，決意永不再參與社運。

旺角騷亂時有警員向天開槍。（資料圖片）

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曾向警方擲水樽及磚

針對容被裁定罪成的2項暴動罪及1項襲警罪，控方指新聞片段拍攝到容事發時，在亞皆老街向警員擲水樽，構成襲警罪。另外，亦有片段拍到警方在彌敦道轉入山東街前，容向警方擲雜物，及後又向警方擲磚；而警方早上與群眾在花園街對峙時，則看到容手持磚頭站在人群中，及後再次掟磚，容的行為因而構成在山東街及花園街參與暴動的罪行。

袁曾聽黃台仰號召衝向警方防線

針對袁承認的2項暴動罪及1項縱火罪，案情則指， 當晚群眾與警方在缽蘭街與山東街交界對峙，袁手持白色金屬棒站在群眾前排及向警方擲水樽，又手持金屬棒及盾牌站在警方前線，期間他再將一個垃圾筒踢向警方和從地上拾起盆栽擲向警方。及後黃台仰以擴音器向群眾作出擴播及說「準備，三、二、一，去」。包括袁內的群眾衝擊警方防線，袁更以白色金屬棒多番插向警員。

袁在亦在山東街手持搭棚竹指罵警方、向警員投擲一個銀色金屬樽，及在缽蘭街與山東街交界放置雜物堵塞馬路，又在花園街兩度把狀似紙皮的物品放進火堆中燃燒。

案件編號：HCCC408、HCCC408A/2016