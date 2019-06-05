粉嶺大型公屋命名皇后山邨　7幢樓「皇」字開頭　21年落成涉9千伙

公屋輪候冊越來越長，一般家庭平均需等候5.5年才上樓，遠離政府「3年上樓」目標，而當局興建公營房屋亦年年不達標。而其中一個可望在短期內落成的，為粉嶺皇后山的大型項目。 據房屋署文件顯示，2021年粉嶺皇后山公營房屋項目將落成，並正式命名為皇后山邨，當中七幢正興建的出租公屋樓宇，全部以「皇」字頭命名，分別是「皇溢樓」、「皇頤樓」、「皇順樓」、「皇盛樓」、「皇滙樓」、「皇樂樓」及「皇澄樓」，提供近9000個單位。

據房署向北區區議會提交文件，現時位於粉嶺皇后山正在興建七幢樓宇，落成後會成為一個新的公共屋邨。七幢住宅樓宇合共提供8,865個出租公屋單位，預料將會於2021年分階段完工。

皇后山邨鄰近粉嶺龍馬路，位於粉嶺皇后山的前軍營用地。房署表示，屋邨七幢樓宇全部以「皇」字頭命名，分別為「皇溢樓」、「皇頤樓」、「皇順樓」、「皇盛樓」、「皇滙樓」、「皇樂樓」和「皇澄樓」。房署指，已諮詢各有關政府部門，全部都對命名沒有異議。

連同居屋項目 3萬人將入住該區

除了公屋單位，皇后山用地亦會提供居屋山麗苑，整個皇后山公營房屋項目合共可容納超過3萬人居住。據房署早前規劃，會附設兩所小學、幼兒園、休憩空間、公共運輸總站、停車場、零售設施以及一棟社區會堂暨社區綜合設施大樓。