將軍澳四地建公營房屋　房署擬申放寬地積比　伙數增至逾8000伙

房屋署早前計劃，利用將軍澳的四幅綠化地發展公營房屋，選址包括影業路以西北、魷魚灣村以西、百勝角香港電影城以東，以及昭信路以南。 根據區議會文件，房屋署擬申請放寬地皮總地積比率，若獲城規會同意，地積比率會由現時最高的6.5倍，增加至最多7倍，料可提供約8,170伙，較原定計劃多7.5%，新增人口將達逾2.2萬人。

昭信路以南可提供約600伙。（Google街景圖）

根據今年3月區議會文件，當局曾估算影業路以西北、魷魚灣村以西，及香港電影城以東的政府土地，可提供約7,000伙公營房屋單位。至於1月份的文件則透露，昭信路以南地盤的擬建單位數目約600個。換言之，四個項目合共可提供7600伙。

增7.5%單位

不過，按最新文件所示，房屋署擬申請放寬四個選址的總地積比率。一旦獲城規會通過，地皮的地積比率可由現時最的高6.5倍，增至6.65倍至7倍。四個項目將可提供約8,170伙，增加500多個單位或7.5%。

預料新增人口逾2.2萬

綜合上述全部項目，預料將軍澳區的新增人口將達22,890人。四幅地皮中，香港電影城以東的項目規模最大。地盤面積約2.26公頃，若地積比率可增加，擬建單位數目會由2,900伙增至3,140伙，預計人口達8,800人。房屋署計劃興建三座45層的住宅大廈，以及一座社褔及零售設施大廈。

其次為魷魚灣村以西項目，地盤面積2.95公頃，地積比率增加後，單位數目會增至2,700伙，較原定計劃增加200伙，將設四座44層住宅大廈，及一座社褔及零售設施大廈。

區議員：交通將超負荷

對於政府有意放寬其地積比率，當區區議員張美雄形容憤怒及無奈。他指出，早前區議會討論相關事宜時，已罕有地跨黨派投反對票，惟當局仍然繞過地區聲音，將申請提交到城規會。

他說，當局現時再提出增加地積比率，可見未有尊重地區人士的意見。他說，將軍澳現時的交通不單飽和，更出現「逼爆」，擔心若再增加住戶，交通情況只會「超負荷」。

+ 5 + 4 + 3

四個項目資料

地盤面積（公頃） 單位數目 預計人口 影業路以西北 1.59 1,730 4,850 魷魚灣村以西 2.95 2,700 7,560 香港電影城以東 2.26 3,140 8,800 昭信路以南 0.4 600 1,680 合共：8,170 合共：22,890 *資料來源：區議會文件

房屋署早前計劃，把將軍澳五幅綠化地改劃興建公營房屋，提供11,260個單位，容納31,530人。不過，後來將軍澳村以北綠化地獲保留，不作改劃。因此，現時只剩下影業路以西北、魷魚灣村以西、香港電影城以東，以及昭信路以南四幅地皮。