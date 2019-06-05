香港郵政「心思心意」郵票可印自訂相片　涉政治標語須逐個案審批

香港郵政自2003年起推出「心思心意」特別郵寄，市民可以加印自選相片或圖像，製作個人的小版張郵票；第12套「心思心意」將於本月11日發行，售價由單個1.3元至98元一套。近年政治環境動盪，當局會否接受政治標語或圖片的申請？香港郵政則表示，會視乎每個個案內容審批。

香港郵政高級經理（集郵推廣）李振宇，介紹「心思心意」特別郵票提供自選照片服務。（張浩維攝）

香港郵政將於本月11日推出「心思心意」特別郵票、「為紀念香港郵政參與中國2019世界集郵展覽而發行的郵票小型張」。

香港郵政高級經理（集郵推廣）李振宇表示，「心思心意」自2003年推出以來大受歡迎，至今次已經是第12套設計，當中個人化的訂製服務則最多人士選擇用來公布結婚或添丁的喜訊。

今次推出的「心思心意」特別郵票，是系列的第12款設計。（張浩維攝）

新一輯的「心思心意」郵票共有6款設計，當中包括4款「本地郵資」及兩款「空郵郵資」，而兩款「空郵郵資」更採用平版加燙印刷技術，令郵票在燈光照射下有銀色的閃光。

而「心思心意」最大特色是可接受市民提供相片或圖像，製作出獨一無二的小版張。每張個人訂製的小版張售價為58元（本地郵資）及98元（空郵郵資），每次至少5張小版張起訂，需時約15個工作天。

李振宇透露，過去曾接獲意見指郵票的比例較印上照片的附票為大，故今次特意縮小郵票的比例。

新一輯「心思心意」郵票共有6款設計。（張浩維攝）

另外，李振宇又提醒市民要留意照片或圖像的準則，包括不能夠侵犯版權、不能夠過分曝露以及宣染暴力。

若市民選擇列印「平反六四」等的政治標語，香港郵政會否接納？李振宇稱：「其實不同機構，包括教育界、商業機構的訂購，不能夠以單一內容來一慨而論，需要不同內容來審批。」