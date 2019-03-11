促電子報關　香港郵政全港逾30郵局推「郵件清關易」自助平台　

為配合全球電子貿易發展，簡化清關程序，加快郵遞速度，越來越多國家或地區實施郵件電子報關，已成國際大趨勢。 香港郵政因應上述情況，亦作出應對性措施，由2月25日起，香港郵政在全港逾30間郵局內安裝電子報關自助平台，並於全港郵局提供投寄標籤打印服務，市民毋須登記便可使用電子報關服務，製作投遞標籤，共享智慧城市便利。

香港郵政在包括郵政總局、尖沙咀等30多間較大的分局，已經安裝了「郵件清關易」自助平台，新機有三個功能，包括列印投寄表格、輸入報關資料及製作及列印投寄表格。市民可預先上網輸入清關資料，獲取二維碼，再通過自助機器取得投寄標籤；仍使用手寫單的市民，若想電子報關，亦可透過平台掃入手寫單編碼，將信息輸入後再行郵寄；而毫無準備的市民，亦可即場填寫報關資料，獲得投寄標籤。另外，超過120間香港郵局內都已提供標籤打印服務，市民只需提前於網上輸入資料，便可生成二維碼，在郵局有關櫃位出示後便能打印投寄標籤。

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毋須登記 可加快清關速度

香港郵政業務發展總監周伊君表示，客戶投過「郵件清關易」提供投的報關資料內容，內容與傳統手寫單無異；郵件投寄後，資料會隨即傳送至目的地海關，以便預先進行清關手續。

香港郵政於2011年起已開始建立推廣電子報關平台，但此前只針對寄件量較多的客戶或特快專遞客戶，並需要預先登記；而「郵件清關易」則針對寄件量較少的個人客戶，毋須登記即開即用。她並補充謂，現時香港有市民開網店，或對此類服務需求較大。

與以往郵件到達後才開始清關的程序不同，電子報關或可在郵件未到達時，便開始清關手續。香港郵政盧永堅稱，此舉可以加快速度，「對方海關可提早8小時得知郵件內容，進行抽查」，但將視乎不同的郵寄地點。他又指，若目的地海關已經提前審閱過電子資料，部分郵件到達後將不用再次清關，而是直接交給目的地郵政機構派遞。

只需一張小型標籤 未來或將全面電子化

相比傳統手寫「五聯」的郵寄單，使用郵局的「郵件清關易」電子報關會將收件信息、報關資料及目的地郵局副本，濃縮在一張小型可粘貼標籤中；派遞收據及投寄證明則會通過電子郵件發送給寄件人。盧永堅表示，此舉可避免手寫字跡潦草而出現難以辨認的情況。

香港郵政方面表示，目前美國已經要求中國地區（包括香港）的非文件類郵件電子提前報關；而巴西、俄羅斯亦有類似要求，歐盟則將在2021年需要各地預先電子報關，儘管現時還未強制實施，但不排除未來全面電子化的可能性。