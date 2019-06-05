韋志成獲政府再續任市建局行政總監　任期三年

政府今日（5日）宣布，行政長官林鄭月娥已再度委任韋志成為市建局行政總監，任期三年，由2019年六6月15日起生效。發展局局長黃偉綸歡迎韋志成繼續擔任市建局行政總監，並衷心感謝他在過去三年盡心竭力領導市建局推展各項市區更新工作。 市建局主席周松崗指，與董事會各成員均期待與韋志成合作。韋志成則指，對再獲委任感到十分榮幸，並指隨着油旺研究及樓宇復修策略研究年底完成，期望為舊區制定綜合、全面的市區更新藍圖。

政府於2016年委任韋志成出任市建局行政總監，三年任期將過，政府今日宣布，再度委任韋志成出任市建局行政總監，任期三年，由2019年6月15日起生效。發展局局長黃偉綸歡迎韋志成繼續擔任市建局行政總監，並對他在過去三年盡心竭力領導市建局推展各項市區更新工作，表示衷心感謝。黃偉綸指，韋志成具領導才能及豐富的專業知識和經驗，並帶領市建局的管理團隊，推動大型市區重建計劃，並展開多項策略性研究，為市區更新的持續推展，探究新路向和發展模式。

市建局主席周松崗指，韋志成於上任後帶領市建局推動市區更新工作，改善香港住屋水平，董事局各成員都期待與他緊密合作。

韋志成指，對再獲委任感到十分榮幸，期望為市區更新工作帶來更具前瞻性的方向和策略，並以規劃為主導的市區更新模式推動樓宇復修，處理日益嚴重的市區老化。

韋志成是工程師，在政府服務三十五年，2015年4月退休前為發展局常任秘書長（工務）。他於2016六年獲行政長官委任為市建局行政總監，是該局最高行政人員及該局董事會副主席。