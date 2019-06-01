市建局斥資美化中環40年大廈　居港日籍畫家繪大型壁畫打造打卡位

市建局自去年起為中環H6 CONET毗鄰的社區空間作美化工程，繼早前為數個小販排檔作翻新並邀請本地藝術家繪畫檔口，日前亦完成為樓齡達40年的鴻德大廈進行外牆美化工程。 市建局於去年5月起籌備為大廈面向興隆街的外牆設計大型壁畫。項目邀得居港的日本藝術家Takamitsu Takagaito設計，圖案加入紅色膠燈、鐵閘等本港傳統象徵，同時糅合現代的摩天大廈，呈現出本港作為文化大都會的地位。

鴻德大廈外牆美化工程後的成品。（市建局提供圖片）

市建局與鴻德大廈的業主立案法團於去年5月起進行磋商，希望為大廈面向興隆街、本已甚殘舊的磚牆作翻新，以配合H6 CONET周圍的一系列美化工程，共同呈現中西區的文化特色。市建局透過公開招標邀請到居港6年的日籍藝術家Takamitsu Takagaito，為外牆設計大型壁畫，並於4月正式動工，於一個多月後完成作品。

項目由居港的日本藝術家Takamitsu Takagaito設計。（市建局提供圖片）

壁畫呈現香港文化種族共處特色

於工程開展前，鴻德大廈的業主與Takamitsu Takagaito就壁畫的設計作交流，並最終挑選出現時的作品。壁畫的設計概念源於Takamitsu Takagaito眼中對香港的印象，他身為居港的外國人，認為港人態度友善、能夠讓不同的文化種族共處，希望能透過畫作呈現予大眾眼前。畫中以戴著洋紫荊花頭飾的女士作為中心，於左、右兩旁分別畫上象徵本港古今的演變，包括代表現代的摩天大廈、傳統的紅色膠燈及鐵閘。因應外牆位處室外，繪畫時要面對高溫、雨天，他坦言為製作過程中面對的最大挑戰。

鴻德大廈業主立案法團委員方秀心（左）對工程成品感滿意。（市建局提供圖片） 業主法團委員：如「度身訂造的新西裝」 鴻德大廈業主立案法團委員方秀心於區內居住、工作多年，憶述以往興隆街甚為骯髒，滿布大排檔，「好濕好滑、通常我都行第二條路上。」她認為美化工程後不但令街道變得衛生，更形容壁畫猶如「度身訂造的新西裝」、「着上去有新感覺。」而同為大廈業主、法團秘書姜瑞英希望壁畫能夠勾起街坊生活的點滴，並吸引更多人到此「打卡」。

市建局於2017年1月起翻新及重新設計中環中心地下的「政府、團體或社區」用地，並於去年 6 月起分階段展開周邊社區空間及街道的美化工程，包括為小販攤檔更換檔口、重鋪街道地磚等。而市建局亦與另外兩幢位於機利文新街和興隆街的商業大廈達成初步協議，將陸續為大廈外牆進行美化工程。