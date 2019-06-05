Bio-Rad血液試劑失準　4血液樣本及10病人測試現假陰性

醫管局早前接獲試劑生產商Bio-Rad通知後，決定回收兩個批次的血液試劑及相關血液製品，懷疑試劑在測試血液內的不規則紅血球抗體時，有可能會出現假陰性情況。醫管局轄下各醫院血庫及香港紅十字會輸血服務中心已完成審視曾經使用上述批次試劑測試的捐血樣本，紅十字會輸血服務中心逾4,500個捐血樣本中，確定4個樣本出現假陰性情況，4袋血小板則分別被送往將軍澳醫院、瑪麗醫院、港怡醫院及香港浸信會醫院，將軍澳醫院及瑪麗醫院確認不會影響病人臨床情況，紅十字會已通知兩所私家醫院跟進。 醫管局覆檢後發現，也有10名病人的測試結果出現假陰性情況。

醫管局覆檢後發現當中10名病人的測試結果出現假陰性情況，醫院已確定並沒有病人曾接受過不適合的血液製品作輸血治療。（資料圖片）

兩公立醫院病人已使用 不影響臨床情況

紅十字會輸血服務中心追蹤及覆檢了4,594份經有關試劑測試的捐血樣本後，確定當中4個樣本出現假陰性情況。樣本所屬的血液分別製成六袋血液製品，分別為兩袋红血球及四袋血小板，並已分發到醫院，兩袋红血球未被使用並已即時回收；而四袋血小板則分別被送往將軍澳醫院、瑪麗醫院、港怡醫院及香港浸信會醫院並已使用。

經審視臨床紀錄及覆檢後，在瑪麗醫院輸血的病人確認沒有相關紅血球抗原，而將軍澳醫院的病人在輸血前亦確定帶有相關紅血球抗體，故兩名病人輸入有關血小板後均不會影響臨床情況。紅十字會輸血服務中心已聯絡兩間私家醫院，通知主診醫生跟進另外兩名病人。

醫管局3病人需覆驗 以更新病歷紀錄

醫管局轄下共17間醫院血庫檢視了3,860個涉及有關試劑的病人血液樣本測試紀錄，覆檢後發現當中10名病人的測試結果出現假陰性情況。醫院已確定並沒有病人曾接受過不適合的血液製品作輸血治療。經覆核病人紀錄後，7名病人的病歷因已記錄不規則紅血球抗體測試結果，故其病歷不受影響。而另外3名病人則需要根據覆驗結果，更新病歷紀錄。

醫管局表示，對事件非常關注，已聯絡試劑生產商嚴肅跟進，並已要求生產商作出補救措施以及避免同類事件再發生。紅十字會輸血服務中心及各醫院血庫現時則改用其他批次或其他生產商供應的試劑，醫管局的血液檢測服務維持正常。 醫管局已將結果及跟進情況通知衞生署。