Bio-Rad兩批次血液試劑出現假陰性　紅十字會、醫院血庫停用

醫院管理局今日（31日）公布接獲衞生署通知，醫療用品生產商Bio-Rad需要回收兩個批次的血液試劑。涉事的血液試劑懷疑在測試血液製品中不規則紅血球抗體時，有可能會出現假陰性的情況。 醫管局已即通知轄下紅十字會輸血服務中心及各醫院血庫停用有關試劑，惟由於紅十字會會供應血液製品給私家醫院使用，故醫管局會與私家醫院保持緊密溝通及跟進情況。

與回收批次同款的血液試劑。（Bio-Rad網站圖片)

需要回收的血液試劑批次資料︰



Bio-Rad

ID-DiaCell I-II-III Asia

ID number: 45330

Reference number: 003614

IHD Batch numbers: 45330 52 1 及 45330 52 2

SAP Batch numbers: 375053521 及 378425522

醫管局稱，於接獲通知後已即時通知轄下紅十字會輸血服務中心及各醫院血庫停用有關試劑，並已全面追蹤有可能受影響的血液製品去向。不過，由於紅十字會輸血服務中心的血液製品，亦會提供給私家醫院使用，醫管局會與衞生署及私家醫院保持緊密溝通及跟進。

醫管局稱，一般而言病人接受了有可能受影響的血液製品，不一定會出現不良反應。醫管局會繼續追查是否有病人已接受有可能受影響的血液製品，並會密切監察接受輸血病人的情況。