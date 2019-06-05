【逃犯條例】葉劉：驚老公包二奶被移交？ 師奶澄清為關心公義

《逃犯條例》修訂引起大量網民發動聯署反對，其中「全港九新界離島師奶反送中聯署」更引來近6000名師奶聯署。不過新民黨主席葉劉淑儀日前卻在立法會上質疑聯署人，是擔心丈夫在內地包二奶後被移交。聯署發起人黃彩鳳對葉劉發言表示感謝，因很少人會談及「師奶」婚姻議題，又澄清聯署主要關注社會公義問題，而非自身擔憂。即點擊觀看影片，看看「師奶」如何回應葉劉的說法。

黃彩鳳指女性參政不論那個界別，也容易受到攻擊，因此即使不同意葉劉淑儀的意見，亦希望給予她一點空間。她亦感謝葉劉提出有關議題，因平日社會少有認真討論女性婚姻問題，尤其是「包二奶」在不少師奶群體之間也可能是禁忌。黃彩鳳希望澄清聯署中「師奶」的聲音，她們更多是關心司法制度、社會公義，以及下一代的成長環境等。對於近日有人稱「行得正企得正，不用怕逃犯條例」，她認為今次條例修訂，並非只關乎是否擔心個人會觸犯法例，而是社會公義的問題。

另外，她又希望提醒公眾，內地的重婚罪和香港的重婚罪判刑刑期不同。香港法例規定觸犯重婚罪，可處監禁7年，但根據《中華人民共和國刑法》第258條規定，重婚罪只會處2年以下有期徒刑，未達可移交的七年或以上門檻，因此不會被移交，認為葉劉是過慮了。不過她指今次修訂正正是如此複雜，當中亦有很多細節，連律師或大學生也未必能了解清楚，所以才發起聯署，希望阻止條例在短絀的諮詢期內進行修訂。

為此，黃彩鳳聚集了約十多名師奶，計劃分批於周三(5日)及周四(6日)兩天，分別到坑口和大圍擺放街站，除了派發有關修訂條例內容的單張外，亦希望收集不同師奶的意見。