【反逃犯條例遊行】監警會主席梁定邦：不派員到場　只standby

適逢監警會成為法定機構十周年，監警會今日（6日）舉行《建立互信 迎向未來》研討會，特首林鄭月娥、監警會主席梁定邦、終審法院非常任法官鄧國楨、警務處副處長郭蔭庶，以及港大法律系講師張達明等均有出席開幕禮。 梁定邦見傳媒時表明，星期日（9日）將舉行的大型遊行，監警會將不會派員到場，只會派員「Stand by」。對於六四晚會警方與支聯會數字差距引起爭論，他認為是「觀點與角度」的問題，與投訴無關，未能評論。另外，他亦希望能在7月16日休假前，能視察警方就水炮車的演習。

特首林鄭月娥在致辭中表示，警方每年處理逾一萬項公眾活動，警務處亦正籌備一項大型的示威遊行。（張浩維攝）

研討會開始以先，林鄭月娥在致辭中表示，監警會在處理警方須匯報投訴的過程中，堅守獨立，公正，誠信的核心價值。在過去十年間，會方亦就前線警務人員的培訓，警隊指引和工作常規向警隊提出逾140項改善建議，協助警隊全面提升服務質素。她指警方每年處理逾一萬項公眾活動，相信警務處亦正籌備一項大型的示威遊行。

根據香港大學民意研究計劃的調查結果，亦明確顯示了市民對監警會和警方表現的信心在逐步上揚，香港高居全球最安全城市排行榜的前沿，亦印證大眾對監警會及警方的信心。林鄭月娥認為有時候些微的差異和分歧也會轉眼化為社會紛爭和抗議。與此同時，在極端和恐怖主義的威脅下，現今警隊與其他執法機構的工作更形艱鉅，在維持社會序和保護個人自由之間取得平衡亦具困難。在面對各種挑戰下，監警會更需要發揮其關鍵健作用，確保公眾對投訴警察制度的信心和信任。

監警會主席梁定邦博士表示，監警會於前年及去年分別向警方提出26項及23項建議，均獲警方接納且作出改善。（張浩維攝）

監警會主席梁定邦則表示，香港過去十年的罪案率下降，由2009年每10萬人約有1,100宗罪案，下降至今年每10萬人約有728宗罪案，整體罪案率下跌逾三成。而投訴數字亦有下降趨勢，從2009年共有4,300宗投訴，下降至去年只有1,500宗投訴。他解釋投訴下降基於市民信任制度，而作出投訴；又或市民不信任制度，所以放棄作出投訴。他強調監警會將不斷審視其角色和工作，思考會方，警隊和公眾三方的關係。

梁定邦表示，監警會於前年及去年分別向警方提出26項及23項建議，均獲警方接納且作出改善，監警會未來會繼續檢討警方執行改善建議的情況。他重申監警會和警方的共同目標，是建立公平公正的投訴警察制度，提升警隊的服務質素。對投訴制度成功與否，他指則取決於公眾對警方和監警會的信任程度。