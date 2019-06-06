景賢里免費開放　6月中派2.16萬張入場券(附開放時間及索取詳情)

法定古蹟景賢里將於6月至8月舉行6天公眾開放日，讓市民免費參觀和了解其建築特色及歷史。開放日除提供定點導賞服務外，更會展出前業主借出的古董家具、播放景賢里紀錄片，並設有資料展板及展品。 當局將會派發21,600張入場券予市民，有參觀的人士可於本月15日及16日（星期六及星期日）到三個地點索取入場券，每名市民限取其中一節參觀時段最多四張入場券，先到先得，派完即止。

景賢里將舉行共6天開放日。（資料圖片）

位於香港司徒拔道45號景賢里，1937年興建，揉合中西合壁的建築風格，並於2008年被列作法定古蹟。景賢里將於6月至8月舉行6天公眾開放日，讓市民免費參觀和了解其建築特色及歷史。

開放日除提供定點導賞服務外，更會展出前業主借出的古董家具、播放景賢里紀錄片，並設有資料展板及展品。

公眾開放日日期如下： 6月29日及30日； 7月20日及21日； 8月17日及18日 每日有四節參觀時段如下： 上午： 9時30分至11時； 11時至下午12時30分； 下午 2時至3時30分； 3時30分至5時

市民可於6月15日及16日（星期六及日）到港九新界三個地點領取入場券，六天的開放日將派發共21,600張入場券，每名市民限取其中一節參觀時段的最多4張入場券，先到先得，派完即止。

索取入場券的地點如下：

九龍尖沙咀海防道九龍公園香港文物探知館（上午10時至下午6時）

香港中區紅棉路十號香港公園茶具文物館（上午10時至下午5時）

新界沙田文林路一號香港文化博物館（上午10時至下午6時）

當局指，若入場券未能全數派出，剩餘的入場券將於6月17日起在香港文物探知館繼續派發。提醒到場人士，景賢里不設泊車設施，入場人士需乘搭公共交通工具前往參觀。