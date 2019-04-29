年底推第六期活化歷史建築計劃　推大潭篤水塘宿舍　景賢里又上榜

發展局擬將過百年歷史的大潭篤原水抽水站員工宿舍群，納入第6期活化歷史建築伙伴計劃，邀請非牟利機構以社會企業形式營運，預計本年底推出。此外，曾多次流標、未得以啟動活化程序的景賢里，亦將再次納入計劃範圍。

發展局擬將原水抽水站員工宿舍群納入活化計劃。(區議會文件)

根據發展局向區議會提交的文件顯示，大潭篤原水抽水站員工宿舍群位於香港大潭水塘道，是政府在20世紀初，為應付食水需求而進行的大潭計劃和大潭篤計劃時所興建，並供水務署員工使用。宿舍群共有3幢物業，包括高級員工宿舍、員工宿舍及第2號員工宿舍，分别於1905年、1907年及1936年落成，於10年前被列為法定古蹟。由於抽水站已改為自動化運作及中央操控 ，員工毋須留宿， 故大部分員工宿舍現已空置。

宿舍有拱形木窗、金字屋頂

文物價值方面，高級員工宿舍包括樓高兩層的主建築及單層的工人宿舍，外牆塗上白色油漆，並有金字屋頂，主樓立面保留圓拱形大門及木窗，室內有木樓板、壁爐及煙囪等，兩幢建築物之間由有蓋行人通道連接。員工宿舍則樓高兩層，上層向海的一面建有開放式長廊，並連接附近的儲藏室，亦保留原有拱形木窗和金字屋頂等。第2號員工宿舍，則屬樓高兩層、擁紅磚牆身的獨立建築物，其外牆亦保留以水刷石為裝飾的磚柱。

景賢里於2008年被列作法定古蹟，發展局再將其納入活化計劃。(資料圖片)

除此之外，位於司徒拔道45號的景賢里，將再度被納入活化計劃內，景賢里於1937年興建，揉合中西合壁的建築風格，並於2008年被列作法定古蹟，發展局曾分別於2011年及2013年，將景賢里納入第3期及第4期活化計劃，並諮詢灣仔區議會，惜最終未能揀選合適的活化建議。

發展局於2008年推出活化歷史建築伙伴計劃，以保存及善用政府擁有的歷史建築。在活化計劃下，發展局會物色適宜活化再用的建築，並公開邀請非牟利機構提交活化建議書，經評審選定後由政府資助進行活化及改造工程，再交由獲選的非 利機構以社企業形式營運活化後的設施。至今，共有19個項目在該計劃下推行。