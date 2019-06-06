【同性婚姻】與丈夫手牽手見傳媒　梁鎮罡：Love wins

經過多年訴訟，在新西蘭與性伴侶註冊結婚的高級入境事務主任梁鎮罡，今日終於取得終極勝訟，推翻公務員事務局拒讓其夫享配有公務員配偶福利，以及稅局拒兩人合併報稅的決定。梁早上未有到法院領取判詞，但下午則與丈夫Scott Adams手牽手在終院外會見傳媒，梁指這次裁決只是平權的一小步，又說「我哋之間嘅愛同其他人無分別」、「Love wins」，梁望政府可以主動審視現有政策是否尚有帶歧視的成份及作出更改。

本案上訴人梁鎮罡，於2015年年尾入稟挑戰公務員事務局拒讓Adams享配有公務員配偶福利，及稅局拒兩人合併報稅的決定，經歷冗長的法律程序後，今終於挑戰成功。

指是次裁決只是香港平權的一小步

梁與丈夫今午手牽手抵達終院會見傳媒，雖然天氣炎熱，但二人的愛更熾熱。二人在回應傳媒提問時未曾放開緊拖的手，Adams亦在梁回應提問時為他擦汗。他們亦不時相對而笑，煞是甜蜜。

梁表示非常歡迎裁決，但認為這只是香港平權的一小步，而他以超過4年時間爭取權益，才得到今天我結果，直言自己及家人都歷盡不少壓力，不時要準備文件、出庭應訊等，他亦指要花費這麼多時間、辛勞才獲得基本的家庭權利實屬不該。他望政府可主動審視現有政策是否尚有帶歧視的成份及作出更改，以防其他市民要再經歷耗時又不必要的司法程序爭取基本的權利。

梁強調「我哋之間嘅愛同其他人無分別」

梁又感謝社會上的支持，直言「我哋之間嘅愛同其他人無分別」、「Love wins」。對於政府是否也應該審視公務員福利外，也要審視非公務員福利的政策，梁指政府作為最大的僱主，「若然佢地利出呢一步，相信其他公司都會跟」；Adams亦指政府要全部審視其政策，而婚姻平權亦是其中一個要考慮的議題。

對於就同性平權提出司法覆核的申請人，梁勉勵他們平權的路很漫長，但只要大家努力堅持，終會得到真正平等的社會；Adams亦以「keep your chin up」鼓勵他們。二人亦透露今晚會與家人及朋友吃飯慶功。

公務員事務局和稅務局均指會作出跟進

此外，公務員事務局回應指，尊重終審法院的判決，並會詳細研究判詞，徵詢律政司的意見，再作出適當的跟進。 而稅務局回覆查詢時指，尊重終審法院的判決，並會詳細研究判詞，徵詢律政司的意見，再作出適當的跟進。