【同性婚姻】首宗同性結合案　政府一方指沒有保障同性婚姻責任

本港首宗申請同性婚姻或民事結合合法化的司法覆核案續審，政府一方今（29日）強調《基本法》第37條所保障的只是異性婚姻，重申按法例政府沒有保障同性婚姻的責任，而此事亦不屬法庭事務，應交由立法處理。他又補充一男一女的制度與基督教無關，而愈來愈多國家批准同性結婚也未能成為申請理據。

申請人為與伴侶同居的女同志MK（29歲），答辯人為香港特別行政區。

指《基本法》僅保障異性婚姻

代表政府的資深大律師黃繼明強調，政府對異性及同性婚姻的差別對待，是基於《基本法》第37條所保障的只是異性婚姻。他重申，按法例政府沒有保障同性婚姻的責任，而此事亦不屬法庭事務，應交由立法處理。

就申請人一方提及歐洲國家確立同性婚姻的情況，政府一方回應國際趨勢未能成為申請理據，因通過的國家數目仍屬少數，且當中不少是經立法來確立同性伴侶地位，而非由法庭決定。另外，該些國家也未必只有保障異性婚姻的憲法，情況與香港有別。

雖然台灣通過了同性婚姻專法，但呂秋遠勸喻要想清楚再結婚，因離婚很難的。（Getty Images／視覺中國）

指結婚影響社會地位和社會構成 須小心處理

申請人一方昨形容政府將婚姻及其附帶權利當作私人俱樂部，以異性婚姻為門檻，拒讓同性伴侶享有該等權利。黃大狀指，申請人爭取的不止於結婚的自由，還有附帶的權利，惟第37條保障的是異性婚姻，不解為何要給予同性伴侶相同的權利，他再次指，《基本法》第25條屬普遍條文，不可應用在有獨特指涉的第37條。

黃大狀再道，若此案申請獲批，會削弱條文的保障原意。他指從立法的歷程看來，條文中的婚姻一直是指異性婚姻。而結婚不單單是兩個人的事，還有影響其社會地位、社會構成等，須小心處理。他亦補充，本港的婚姻制度和基督教價值觀有共通點，但設定一男一女的制度與宗教無關。

案件編號：HCAL 1077/2018