南豐資助學生到內地生物科技、藥企實習　冀港成國家生物科技樞紐

由南豐第三代接班人張世成領軍的香港生命科技青年會，在去年九月成立。青年會獲香港中文大學醫學院教授盧煜明、香港科技大學副校長葉玉如等多個生物科技界坐鎮，希望可以成為本地生物科技人才與內地、國際生物科技企業的橋樑；而青年會打響頭炮的活動，則是「2019生命科技夏季實習計劃」，並由南豐集團全數資助。 參與是次實習的學生除了可以到著名藥企阿斯利康製藥等公司工作，更可以在上海市內生活四星期。青年會指，冀望透過實習可以讓他們了解香港的不足及上海的長處，張世成亦冀本港，日後可成國家生物科技樞紐。

黃槿（左）提到，參加者將會被分派到當中的8間公司工作4星期，包括著名藥企阿斯利康製藥（AstraZeneca）。（洪嘉徽攝）

生命科技青年會執行總監黃槿稱，去年11月青年會在各大專院校宣傳實習計劃，於12月至今年3月期間已收到220個來自18個院校的申請，最後經面試篩選後，得出共30個參加者，當中更有三成是研究生，參加者分別來自港大、中大及科大。

他指，選出的學生除了是修讀生物科技範疇外，亦要對實習有期望，而且具溝通技巧、容易在新環境工作。

是次的實習地點在上海，黃槿解釋是因為不少生物科技企業總部都設於該地。在今年7月至8月期間，參加者會被分派到當中的8間公司工作4星期，包括著名藥企阿斯利康製藥（AstraZeneca）、藥明康德、日本住友製藥、初創企業Oncologie，還有專注於生物科技的風險投資基金，如晨興創投、維梧資本、鼎豐生科資本等。

提供實習職位包括研究、市場策劃、傳訊

黃槿指是次實習提供的職位包括研究、市場策劃、傳訊等等，有個別公司更會提供額外約1,000至2,000元人民幣的車馬費。除了工作上，他特別提及，當中只有約一成參加者曾經到過上海，冀透過實習可以讓他們了解自己的不足，以及上海作為與香港十分相似的城市的長處等等。

張世成希望可以推動香港的生物科技發展，令香港他日成為國家生物科技樞紐（Biotech Hub）。（洪嘉徽攝）

南豐集團全數資助學生實習 日後提供師友計劃

南豐集團董事總經理及首席營運總監、青年會主席張世成稱，是次的實習計劃由南豐集團全額資助，學生在完成實習後可以收回全數申請費用。他又指，希望學生可以藉機會認識到業界不同的人，雖然合作的公司未有承諾實習過後會聘用學生，但他提到已有學生在視像面試後獲延長實習期，建議學生與企業保持良好關係，總有機會可以獲聘。

張世成又提及，除了夏季實習計劃，日後亦會提供更多的師友計劃、講座等活動，希望可以推動香港的生物科技發展，他日可仿如美國的三藩市一樣，成為國家生物科技樞紐（Biotech Hub）。