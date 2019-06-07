南豐三代張世成醉心科研　曾譏從商市儈　回流商界助推生物科技

提到南豐集團，不少人都知道其發跡史：由紡織起家，漸漸轉型成以地產為業務核心的本地財團。南豐第三代接班人張世成，現職為南豐集團董事總經理及首席營運總監，今天的他要管理龐大的商業王國，但年輕時代的他，卻曾認為從商很市儈。 張世成在美國攻讀生物科技，而當年實驗室旁就是商學院。他笑言，當年曾經與職員挪揄商科學生：「睇吓班人幾市儈，淨係掛住賺錢；我哋就唔同，做實驗為科學作出貢獻。」最後終發現，要發展生物科技，必須與商界、政府配合才可成大事。回到商界、打理南豐千億王國，張世成希望可以其科研、商界的雙重背景成就此事。現時他的心願，是有一天大家談及中國的生命科技，會首先想到香港。

南豐第三代接班人張世成，求學時曾修讀分子及細胞生物學榮譽學位，作為研究人員感受特別深刻。（洪嘉徽攝）

張世成是南豐創辦人陳廷驊的外孫，母親是陳廷驊的次女、南豐榮譽主席陳慧慧。生於商業世家的他，年輕時卻醉心科研，專攻生物科技。生物科技可以應用在醫療、農業、食品行業等等領域，關係到人類的未來如何活得更好，但曾經修讀生物科技範疇的張世成直言，過去不少研究人員都只懂埋頭苦幹，忽略了與業界、商界、政府接地的需要，成為行業發展的障礙。

曾為科研埋頭苦幹 從商盼助業界發展

少時目標遠大，一心成為科學家，最後又回到從商之路，張世成稱，當年的自己與不少科研人員一樣，只懂得埋首實驗室從事研究，但最後才發現，生物科技是要與商界、政府有配合才可以發展完善。因此，他去年成立「香港生命科技青年會」（下稱「青年會」），並擔任主席，希望自己的科研、商界的雙重背景，促成各方合作，推動本港生物科技發展。

香港真的有條件發展生物科技嗎？相信不少人心中都有這個疑問。張世成亦認為，香港雖已有基礎的生物科技技術、有聲名顯赫的教授、也有出色學生，然而香港市場小，加上土地、機遇的限制，卻令香港一直未能在生物科技界別上大展拳腳。因此，青年會的首要目標，是希望可以為香港的青年人、科學家，提供與內地企業交流的平台，令本港科研專才早日接觸到業界，促成發展機會，不用再走冤枉路。

▼南豐紗廠．南豐集團發跡地▼

+ 18 + 17 + 16

香港制度內地腹地 大灣區促進中港互補

張世成覺得，國策推動的大灣區，其實正是發展本港生物科技行業的一個大好機遇，因為香港既有一國兩制、世界認可的標準及完善法律制度，而在內地立足的藥企、為數不少的臨床實驗個案、龐大的土地資源，其實正正能夠為香港人才提供機會，並互補雙方不足。

他又提到，大灣區內有不少發展蓬勃的資訊科技公司，在生物科技的發展上亦有重大幫助。若能夠把握大灣區機遇，有日香港可與美國波士頓-三藩市生物科技樞紐（Biotech Hub）齊名，成為中國的一大生物科技樞紐。

張世成領頭的香港生命科技青年會年齡雖淺，但座上粒粒皆星。（洪嘉徽攝）

成立香港生命科技青年會 助本地專才打開內地之門

青年會成立至今雖不足一年，班底已「粒粒皆星」。張世成提到，自去年底成立後，一直有在業界、科學界爭取支持。現時青年會亦有不少專家坐陣，包括香港科技大學副校長葉玉如、香港中文大學醫學院盧煜明教授，兩位在生物科技上有重大貢獻的科學家都兼任青年會副主席；而愛滋病雞尾酒療法發明人何大一、香港大學流行病毒專家潘烈文、港大微生物學系講座教授袁國勇等多位生物科技學者，亦是青年會的諮詢委員會成員之一。

現時香港生命科技青年會正申請成為非牟利機構，並已開始籌備不同的活動，如今年暑假就提供與不同藥企、生物科技風險投資基金公司的實習機會，日後將舉辦師友計劃、學術論壇等，除了達到促進本地學界交流之效，亦希望可幫助年青的科學家、學生與內地發展迅速的生命科技企業的交流。

張世成期望，有一天大家談及中國的生命科技，會首先想到香港；他冀望可以在五年實現這個目標。