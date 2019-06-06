前線醫生籲醫管局主力應對人手不足問題　醫管局認同要改進

政府醫生協會及公共醫療醫生協會今日（6日）舉行年度大會。食物及衞生局局長陳肇始及醫院管理局主席梁智仁，均引述醫學界立法會議員陳沛然早前就公立醫生離職的調查，強調注重人手不足的問題。梁智仁表示認同要改進人手政策，挽留公立醫院人手。 陳肇始遲了到場，她稱剛剛就非洲豬瘟開會，笑言「唔洗擔心，有豬食啦！」

食物及衞生局局長陳肇始遲到場，她解釋因就非洲豬瘟開會遲到。（張美蘭攝）

公共醫療醫生協會：三成醫生想劈炮

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀在致辭時表不，公立醫院離職數字創新高，三成醫管局同事不滿現時工作想離職，她認為醫管局必須正視不滿，要了解不同醫院、不同工作崗位面對的問題，因為那些問題會影響留職同事士氣，強調醫管局應把離職問題視為重中之重。

政府醫生協會主席李慧茵則在致辭中稱，歡迎海外醫生來港，她希望不論本地畢業醫生或海外畢業醫生均在公立醫院服務病人，一起經歷艱辛。李慧茵又稱，不是希望「我做得幾辛苦就要你做得幾辛苦」，而是牽涉臨床經驗及病人安全的問題。

醫管局行政總裁梁栢賢即將退休，他寄語下任行政總裁高拔陞繼續和前線溝通。（張美蘭攝）

李慧茵又提到公務員的服務對象是市民，反問「公務員不可以有自由意志」，強調做公務員不等於要把常識和良知掉進垃圾桶。

醫管局行政總裁梁栢賢即將退休，他寄語下任行政總裁高拔陞繼續和前線溝通，希望前線同事繼續反映問題。