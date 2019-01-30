【流感高峰】工會請願促正視支援職系人手不足　斥常被投訴感無奈

現時正值流感高峰期，公院病房爆滿，醫護人手緊絀。香港醫療人員總工會今日（30日）一行約40人今到政府總部請願，促政府正視支援職系員工人手不足問題。有在場支援助理無奈道：「除了醫生護士辛苦，有沒有看見我們辛苦？希望正視一下我們的存在。」

流感肆虐、病房爆滿，前線醫療人員工作量急劇增加。（資料圖片）

流感肆虐，前線醫療人員工作量急劇增加。香港醫療人員總工會一行約40人今（30日）到政府總部請願，促政府正視人手不足的問題，一行人高呼「年年捱義氣」、「支援職系真谷氣」、「病人多到超晒額」等口號。

醫院管理局支援職系員工協會主席吳偉玲指，近期內科病房超額至120%，「我哋日頭已經唔夠人，夜更可以係兩個同事照顧五十個病人。」吳指，人手不足令到經常被病人投訴，亦影響服務質素。她形容，醫生、護士和支援職系同事是一種「鐵三角」關係，「我們在病房幫護士，護士幫醫生」，促政府正視人手、待遇問題。

在內科病房擔任支援職系服務助理的劉小姐指，在最前線的助理不時被家屬投訴。（黃詠榆攝） 在內科病房擔任支援職系服務助理的劉小姐指，病人數量增加，而在最前線的助理則不時被家屬投訴。劉解釋，助理每四小時會做一次護理工作，如為病人換尿片，「家人來到可能會要求即時換，唔會理你做緊咩，唔去就投訴你。」 她更指，除了為病人洗澡、餵食、換尿片等護理工作，助理員有時亦需安撫病人情緒，「有病人突然中風，可能接受唔到，佢大小二便想落床，你又要安撫佢、阻止佢。」 「依家60張床以上」 另一名服務助理張小姐亦指出，在流感高峰期期間，支援職系人員的工作量大增。她指，醫院內不停加床，「床與床之間真係好擠逼，正常病房四十幾張床，依家六十張或以上。」除了加床外，病人身上又連接不同儀器，導致病房內更加擠逼。她舉例，推病人去照X光時，需「移開十幾樣嘢。」她坦言，工作環境惡劣，同事容易受傷，「你叫職安健，全部不合規格！」