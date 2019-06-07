【逃犯條例】69遊行港島多處封路　逾百巴士、小巴線改道(附詳情)

民陣周日（6月9日）將舉行反對修訂《逃犯條例》大遊行，運輸署今日（6月7日）公布配合遊行的特別交通及運輸安排。遊行當日維多利公園及銅鑼灣購物區一帶會由下午1時30分起分階段封閉；行經受影響地區的92條巴士線及14條綠色專線小巴路線需要臨時改道行走，以及一條專線小巴路線需要暫停服務、部分電車路段而暫停服務。

▼封路、改路安排▼

民陣發起的「6．9反修訂《逃犯條例》」遊行將於本周日下午3時於維多利亞公園出發，前往立法會綜合大樓。

遊行隊伍會沿途高士威道（西行）、伊榮街（西行）、邊寧頓街（北行）、怡和街（西行）、軒尼詩道（西行）、金鐘道（西行）、橫過金鐘道、樂禮街、夏慤道（西行）、夏慤道（東行）及添美道（北行）。

運輸署公布當日的港島區特別交通及運輸安排，由下午1時30起維多利亞公園及銅鑼灣購物區一帶的道路（例如糖街、渣甸街等）將會分階段封閉；下午約2時45分起，高士威道（西行）、怡和街（西行）及軒尼詩道（西行）將會封閉。

由下午約4時起，金鐘道（來回方向）、夏慤道（來回方向）、樂禮街、德立街、添馬街、介乎畢打街與金鐘道之間的一段德輔道中（東行），以及政府總部附近一帶的道路將會封閉。

民陣周日再發起反對修訂《逃犯條例》大遊行。（資料圖片／張浩維攝）

▼巴士、的士、電車等公共交通服務安排▼

+ 11 + 10 + 9

行經受影響地區的92條巴士線及14條專線小巴路線需要臨時改道行走，以及一條專線小巴路線需要暫停服務。此外，介乎糖水道至金鐘道的電車服務將暫停。

新巴表示，當日下午2時45分起，15、X15及15B號線將作臨時改道至道路重開為止；其中第X15號線於金鐘（西）的巴士總站將臨時遷移至中環5號碼頭。九巴則有33條巴士路線將於當日上午10時30分起分階段改道及改站，受影響路線包括914、948、968、102、106、307、101、103、104、108、109、111、112、113、115、116、117、170、182、601、603、619、671、673、680、681、690、905、934、936、960、961、978。

運輸署預計銅鑼灣、灣仔、金鐘及中環一帶的交通將會顯着擠塞。駕駛人士應避免駕駛車輛前往受影響的地區。