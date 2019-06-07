【逃犯條例】民陣：各版塊共識若升級只在遊行後　愈早遊行愈安全

民陣後日（9日）舉行反對修訂《逃犯條例》大遊行，召集人岑子杰今日（7日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上指，留意到民主派、港獨派等參與遊行的版塊已有共識，由於部分遊行人士未預備好，即使當日要將行動升級，一定在民陣遊行結束後才行動，相信遊行人士愈早參與愈安全。

岑子杰認為，不應將汽油彈事件與學生動源扯上。（資料圖片／余俊亮攝）

有報道指，學生動源有意在遊行期間「突襲」，希望再發起佔領，更有人聲稱學生已經準備好「燃燒彈」。學生動源召集人鍾翰林其後澄清，他們沒有製作燃燒彈等，亦無計劃遊行後發動佔領。

至於今日凌晨有人在灣仔警署總部外向警車投擲汽油彈，岑子杰認為，不應將事件與學生動源扯上關係，反問為何不可能是共產黨作為，令遊行人數減少。他不相信學生動源會做出不智行為，「這件事的後果最開心一定是共產黨」，民主派亦明白無論如何升級，武力都不會及得上政府，因政府有權使用合理武力。

至於事件對後日遊行的影響，岑子杰分析將令好需要安全感的市民卻步，另外遊行糾察的壓力會增加。民陣目前已安排百多名糾察在遊行中維持秩序，會再與他們溝通部署，令遊行更安全，亦希望警方盡快破案。他料遊行期間有人投擲汽油彈的機會低，但民陣已做好最壞準備，已找紅十字會和聖若翰救傷隊候命，為傷者急救。

他亦擔心警方維持公眾秩序為由做過份的行動，舉例檢查所有在銅鑼灣的人的身份證和袋：「現在給予警方好大理據，我們要查人身份證、查人袋，不是為了侵犯你的人權，是怕有人有汽油彈，怕有人傷害你們遊行隊伍的人。」

至於遊行具體安排，岑子杰指，警方將封鎖崇光百貨一帶，渣甸坊附近道路亦狹窄，他呼籲中途加入的市民請在希慎廣場往灣仔方向加入。他又希望遊行人士行到最後，以顯示人數，並做足準備，帶備水、食物、雨傘、行動充電器和蚊怕水。