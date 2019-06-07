港鐵明年初再翻新機場快線列車　更換坐墊椅套　料同年底完成

港鐵今年踏入40周年，為提升車站設施及乘車體驗，將陸續翻新個別車站及車廂設備，當中涉及機場快線11列車車廂，料相關工作於明年初展開，並在同年底完成工程。 同時，港鐵冀在每個地下車站設置一部來往地面及車站大堂的客用升降機，以方便有需要人士進出車站，惟現時有三個站包括炮台山、天后及鑽石山站未能實現。港鐵表示，前兩個站將積極籌備前期工作，後者則會配合中線通車安排一併啟用；並會改善美孚站及上水站的通達性。

港鐵今年踏入40周年，將翻新3條市區線包括荃灣線、港島線及觀塘線的個別車站設施。（資料圖片）

觀塘站2022年完成翻新工程

港鐵就提升鐵路設施進展向立法會鐵路事宜小組提交文件。當中提及，港鐵踏入40年，隨着乘客不斷增多、鐵路網絡愈來愈繁忙，故將陸續更新車站設施，包括翻新觀塘線、港島線及荃灣線的個別車站扶手梯、通風設施及美化通風井等，而觀塘站的翻新工程料2022年第4季竣工。

至於連接機場與市區的機場快線早於1998年通車，現時列車曾於2008至2009年翻新坐墊、椅套及地毯，惟港鐵將於2020年初再次逐步翻新全部11列列車的車廂坐墊、椅套及地毯，料2020年底竣工。

港鐵承諾在7個轉線站加設育嬰間，油塘站育嬰間於今年5月底啟用，料其餘的車站工程於2021年內完成。（資料圖片）

加設客用洗手間方面，港鐵已在5個車站，包括旺角、太子、金鐘、調景嶺及油塘站加設洗手間，其餘5個站的加設工程將於2021年內完成，且大學站的翻新洗手間工程亦於今年內完成；在7個轉線站加設育嬰間方面，則料2021年內完成。

而加裝飲水設施，港鐵表示自去年10月開始以試驗性質，在東涌站、荃灣站及太子站加裝飲水機，鑑於初步成效理想，將計劃推展至其他可行車站。

另外，港鐵去年起在天水圍區的輕鐵線上，安裝了「綜合車速及位置監督系統」，以監察輕鐵車速及位置，以提升安全。港鐵指至今成效良好，將爭取今年推展至整個輕鐵網絡。