港鐵陸續加設公共洗手間及育嬰室　下一站：油塘

港鐵調景嶺站公共洗手間及育嬰室將於今個月内開放，市民都關注港鐵會否在其他站新增相同設施。港鐵回覆指，將陸續在油塘、尖沙嘴、油麻地、荔景、中環及北角站加設公共洗手間及育嬰室，其中油塘站的設施將會在今年第二季或之前投入服務。

港鐵將陸續在油塘、尖沙嘴、油麻地、荔景、中環及北角站加設公共洗手間及育嬰室。

調景嶺站洗手間和育嬰室料本月内啓用。 （方國珊facebook專頁圖片） 相信不少市民都試過搭港鐵時人有三急，站内卻沒有公共廁所，惟有默默忍耐至有公共廁所的車站，或向站内職員借用職員廁所。另外，要在港鐵站找尋哺乳空間亦非易事，對母乳媽媽來説相當不便。港鐵共九十一個車站，站内有公共洗手間的共五十五個，設有哺乳間的只有二十個。

港鐵新增的育嬰室内會有嬰兒尿布更換墊、洗手盆及哺乳間。（方國珊facebook專頁圖片） 日前，港鐵調景嶺站内公共洗手間及育嬰室完工，將於本月内開放使用。不少市民關心其他車站何時會新增相同設施。港鐵回覆本報查詢時表示，將陸續在其餘六個轉綫車站，包括油塘、尖沙嘴、油麻地、荔景、中環及北角站，加設公共洗手間及育嬰室，育嬰室内會有嬰兒尿布更換墊、洗手盆及哺乳間。

其中油塘站相關設施將於今年第二季或之前投入服務。至於其餘車站，發言人只表示會配合車站改動工程進行，並無表明具體落實日期。

看來市民仍須忍一忍，如有需要，可到哪個車站解決？

一、設有站内公共洗手間的港鐵車站（括號内為重複的轉綫車站）：

-馬鞍山綫、西鐵綫、東鐵綫及南港島綫：全綫車站

-機場快綫：香港、九龍、青衣、機場、博覽館

-東涌綫及迪士尼綫：迪士尼、欣澳、（青衣）、（南昌）、（九龍）、（香港）

-港島綫：堅尼地城-非收費區、香港大學、西營盤、上環、鰂魚涌

-荃灣綫：旺角、太子、（美孚）

-觀塘綫：黃埔、何文田、（旺角）、（太子）、（九龍塘）、牛頭角

-將軍澳綫：（鰂魚涌）

二、設有哺乳間的港鐵車站（括號内為重複的轉綫車站）：

-馬鞍山綫：大圍

-西鐵綫：美孚、南昌、紅磡

-東涌綫及迪士尼綫：欣澳、青衣、九龍、香港

-港島綫：北角、鰂魚涌

-荃灣綫：中環、金鐘、尖沙咀、油麻地、旺角、太子、茘景

-觀塘綫：九龍塘

-將軍澳綫：（北角）、（鰂魚涌）、油塘、調景嶺

港鐵擬建洗手間的模擬圖。（取自港鐵網頁）