港鐵葵芳站有乘客疑衝門　頭撼爆閘門玻璃送院治理

有乘客今日（8日）中午時分，在港鐵荃灣線葵芳站往中環方向月台，疑為趕上車衝門時頭撞向自動閘門致玻璃爆裂，該乘客頭部受傷送院治理。 港鐵回覆《香港01》證實消息，表示該名乘客進入車廂時跌倒，撞落至月台自動閘門玻璃，導致頭部受傷流血。據了解，傷者經已送至瑪嘉烈醫院診治。

救護員替撞傷頭的乘客包紮。（讀者提供）

有讀者向《香港01》表示，涉事乘客疑為趕上車衝門時，不慎跌倒，繼而頭部直撼月台閘門。從相片可見，有關閘門玻璃被撼致碎裂，部分位置更被撼穿了一個大洞。涉事閘門事後一度停止運作，港鐵先用黑色膠紙穩固玻璃，之後利用相關嵌板固定及遮蓋。據了解，該乘客之後送院治理。

記者下午到現場視察，發現涉事被撞爆的玻璃閘門，附近正正有一條乘客上月台的扶手電梯，期間發現有不少乘客踏進月台之際，為趕上列車，即奔跑衝門。

涉事爆裂的玻璃，港鐵現已用鋼板(紅圈)鑲起。（梁煥敏攝）

港鐵回覆《香港01》表示，今午約12時，一列正停靠在荃灣線葵芳站2號月台上落客的列車車長，見到一名男乘客，進入車廂時跌倒，並撞落至月台自動閘門的玻璃上，車長立即通知車務控制中心，由車務控制中心通知車站派出職員，到現場了解及提供所需協助。

職員到場後，見到該名男乘客頭部受傷流血，即時召喚救護車到場，其後將該名乘客送院治理。據悉，該名乘客經已送往瑪嘉烈醫院治理。

有讀者向《香港01》報料指，有乘客疑因衝門導致月台閘門爆玻璃，涉事閘門之後一度暫停使用。（讀者提供）