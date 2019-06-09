【逃犯條例】議員東角道打氣　市民哽咽：不想下一代無好日子過

民陣今日（9日）再次發起遊行，反對《逃犯條例》修訂，遊行未出發已迫爆銅鑼灣東角道和銅鑼灣一段的駱克道，大會決定提早40分鐘，遊行隊伍於下午2時20分從維園草地出發。遊行隊伍高喊「反送中、撒惡法」口號。 遊行提早出發，仍有大批市民經東角道進入維園。多個政黨均派出議員到東角道街站站台。有市民與友人一同參與遊行，直言「今日再唔行出嚟，可能就冇機會再講嘢」。

反對《逃犯條例》遊行提早出發，仍有大批市民經東角道進入維園。（張美華攝）

大量市民不斷加入遊行隊伍之中，警方已於天后、銅鑼灣、尖沙咀及旺角港鐵站實施人流管制。即使遊行提早開始，惟港鐵銅鑼灣站E出口，仍有大批市民出發前往維園，多個政黨均派出議員到場打氣，其中包括工黨張超雄、民主黨黃碧雲，以及小麗民主教室劉小麗。

大批市民手持「林鄭下台」、「徹回修訂逃犯條例」標語等，沿路進入維園。警方亦沿路提供指示，呼籲市民可經百德新街進入維園。

多個政黨均派出議員到場打氣，其中包括工黨張超雄。（張超雄攝）

陳先生一家大小出動參與遊行。（張美華攝）

區小姐與友人一行五人，今日於兩時半到達銅鑼灣東角道，她表示今日遊行原因，認為「今日再唔行出嚟，可能就冇機會再講嘢」。她於訪問期間更一度哽咽，續言「下一代生活喺最辛苦嘅時代，希望今日可以避免惡法通過，如果唔係香港再無好日子過」。區小姐希望今日所有香港人能參與遊行，人數能多於70萬人。

另外，陳先生亦一家大小出動參與遊行。他表示今次是全家首次參與遊行，直言「因為我哋都對條條例好不滿，希望可以表達自己諗法」。他希望能完成整條遊行路線，全家均帶備足夠水和風扇避免中暑。