【逃犯條例】港媽首次參與遊行 要為下一代勇敢行多步

民陣今日（9日）發起反逃犯條例大遊行，集會提早至下午2時20分在維園起步，將遊行至立法會。有首次參與遊行的家長指，希望為下一代提供更好環境、無怨無悔，故以行動表達反對惡法。 她又稱，若通過修例，她和家人會考慮移民，「我都希望唔駛行到呢一步，始終香港係我屋企。」

恒大學生會會長李翔鵠預料，約有40名學生參與遊行，及已準備法律援助，「唔知會有咩發生，但我哋會留守到最後。」（洪業銘攝）

接近下午1時半，天后站外人流陸續增多，至2時已塞爆站外空地，便衣警員在A出口外加設鐵馬，並指示其它市民使用B出口進站。而多間大學學生會、關注組亦到場準備。恒大學生會會長李翔鵠預料，約有40名學生參與遊行，及已準備法律援助，「唔知會有咩發生，但我哋會留守到最後。」

他表示，對政府消費台灣殺人案事件，以通過有爭議的條例感到反感，「法律界都有黑衣遊行，表明反對，但政府就認為社會人士對條例有誤解，所以我哋希望撤回條例。」他指出，兩地司法制度差異，擔憂日後香港司法亦受影響，「（局長）引用啲（內地司法排名）數據冇意思㗎，（佢哋）可以用其它罪名拘捕。」



他續指，視乎遊行人數或能影響條例通過機率，「透過我哋制度外提供嘅民意授權，推動制度內議員爭取。」若條例通過，他直言學界會再就事件商討，「唔只係遊行，可能有其他行動。」



港媽Ruby帶同7歲女兒首次參與遊行，她直言若條例通過，有考慮移民加拿大，「我都希望唔駛行到哩一步，始終香港係我屋企。」（洪業銘攝）

冀表達訴求、無悔無憾

市民Ruby帶同7歲女兒首次參與遊行，她直言若條例通過，有考慮移民加拿大，「盡我所能俾佢一個好環境。我都希望唔駛行到哩一步，始終香港係我屋企。」她稱希望透過遊行表達訴求、無悔無憾，「（遊行）為下一代行多步，唯獨係可能剩底今次，想為佢做返小小事。」

她又說，「大陸唔知咩事就會被捉上去、被自殺。」問及政府稱公眾應相信內地司法機制，她即笑說：「你信？不如話俾我聽邊個信好冇？我唔信咯。」她表示，有與女兒解釋條例情況，「唔想媽媽話行就行，（想佢知依家發生咩事，希望佢明。」