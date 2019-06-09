【逃犯條例】港鐵銅鑼灣天后封站　炮台山變龍尾　市民遠征入維園

民陣今日發起的反《逃犯條例》遊行，由於參與人數眾多，參加者被塞在多個港鐵站中。有參加者從炮台山行往維園，一度出現人車爭路情況。

大批市民從天后、炮台山一帶出站加入遊行，出現人車爭路情況，警方分批疏導。（李慧妍攝）

由於警方未有批准主辦方使用維園球場用地，大批遊行人士於下午三時許，已逼爆天后站及維園入口處，並等待進入起步點，英皇道往銅鑼灣方向、興發街均是人頭湧湧，而天后站A1及A2出口只供離開車站。而警方分批放行市民過馬路，再往中央圖書館方向前進，期間市民鼓譟，高呼「警方開路！」

此外，不少市民稱從炮台山步行至維園，該站未有警方設置封鎖線，惟行至維園對出人流過多，警方於3時半「截龍」，疏導車輛通過。擾攘約數十分鐘，警方始開路讓遊行人士繼續向前行，其後再封鎖、讓車輛通過，英皇道往銅鑼灣方向行車線形成「人車相爭」情況。

亦有市民從天后站B出口出站，想循英皇道往銅鑼灣，警方分批疏導人潮，但有市民抱怨警方安排混亂。天后站對出英皇道堵塞近一小時，大批遊行人士不滿、多次高呼「開路」，期間有市民跨過石壆，試圖「開路」，而馬路上仍有車輛駛過，場面一度混亂。警方見狀立即派員制止，著市民稍安勿躁。