【反逃犯條例遊行】5點半龍尾未起步　維園內市民仍站滿4個足球場

民陣今日（9日）發起反對修訂《逃犯條例》大遊行，應警方要求在下午2時20分宣布提早出發。隊頭在近四時已到達立法會外示威區，但到下午五時，隊尾仍在維園足球場，甚至有市民仍未能進入維園。不少市民打算循中央圖書館對出的維園出口離開，但仍然「塞死」，無法離開。現場不時響起噓聲及要求警方「開路」。截至5時半，遊行人士仍填滿維園4個足球場，維園內多人開始爬欄杆、橫過馬路，加入遊行隊伍。

大批市民仍在維園附近一帶，難以移動。（梁祖饒攝）

市民：在天后站外不斷繞圈

不少市民對於遲遲未能出發感疑惑及鼓譟。有市民表示，從元朗出發至維園，已花上近兩小時，當中在金鐘站已滯留近半小時，豈料到維園再等一小時仍未等出發，質疑警方「玩嘢」，但強調不會因此離開，放棄表達反對修例意見，不排除稍後改到波斯富街加入遊行隊伍。

讀者郭先生表示，他於下午3時左右已到達天后站，但出站後在附近不斷繞圈，無法接近維園。遊行隊伍要一直等到下午4時50分，才能離開維園。

大批市民滯留在維園。（梁祖饒攝）

記者於下午2時40分由皇室堡跟隨隊伍進入維園，但現場所見，內裡安排頗為混亂，被塞在西面正門噴水池的位置，大批市民不滿，大叫「開路」。截至下午5時半，遊行人士仍填滿至少4個足球場。