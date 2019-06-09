【逃犯條例】工聯會赴美國領事館前抗議　譴責干預香港內部事務

美國國務院上周六（8日）再度開腔，表達對港府修訂《逃犯條例》的關注，發言人並稱，「一國兩制的框架正在持續受到侵蝕」。言論引發部分團體不滿。 當民陣發起反《逃犯條例》修訂遊行的同時，工聯會會長吳秋北今日（9日）下午率領工聯會支持修訂逃犯條例關注組及保公義撐修例大聯盟多名代表，遊行到美國領事館表達不滿，譴責美國干預香港內部事務、詆毀「一國兩制」、包庇罪犯。

團體遊行至美國領事館，抗議美國干預香港事務。（工聯會提供）

遊行成員高舉「美國包庇罪犯」、「保公義 撐修例 護法治」等手牌示威，更製造美國總統特朗普的道具，要求美國為言論道歉，不要偽善包庇罪犯及干預香港內部事務。

相關團體表示是次修例符合實際需要，符合基本法，屬於香港內部事務，外國政府不應該妄加評論。（工聯會供圖）

早前據路透社報道，美國國務院一日前再就《逃犯條例》修訂發聲，認為《逃犯條例》修訂，令一國兩制持續受到侵蝕，損害香港在國際事務長期建立的特殊地位。

相關團體表示是次修例符合實際需要，符合基本法，屬於香港內部事務，外國政府不應該妄加評論，指責美國政府以不同方式催谷市民上街；團體希望市民可以認清事實，尊重法治精神，維護香港繁榮穩定，推動香港健康發展。