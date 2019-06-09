【反逃犯條例遊行】新移民團體參與　教大講師黎明：香港自由減少

民陣今日（6月9日）發起遊行，反對逃犯條例修訂，遊行大隊下午3點於維園草地出發，而同根社等新移民團體，則於灣仔修頓球場集合，將待大隊行經灣仔時匯入。來自上海的教育大學講師黎明表示，自2008年來港後，見證香港自由空間不斷減少，因此要站出來反對修例。

「我2008年來香港，一路見證香港自由空間減少」，來自上海的教大講師黎明表示，若香港通過逃犯條例，香港可能會變得和內地差不多。她表示，從灣仔起步加入大隊，象徵新移民從邊緣匯入香港主流。

來自上海的教大講師黎明表示，「我2008年來香港，一路見證香港自由空間減少。」（慈美琳攝）

內地新來港婦女組織「同根社」、關注綜援低收入聯盟等，於下午3點在灣仔修頓球場集合，在門口齊聲喊「撤回修訂逃犯條例」。

「同根社」幹事黃佳鑫說，新移民亦擔憂逃犯條例修訂，雖感到壓力，仍有超過10名新移民婦女願意站出來，加入反修例遊行。昨日，他們在網上發起動員，以「抗爭不拒新移民，民主路上並肩行」為口號。

黃佳鑫表示，多名會員曾表達過對內地司法制度的失望，甚至經歷過司法制度的不公對待。黃指，過往香港對新移民有不少刻板的負面印象，希望這次在香港面臨危機時，港人能見到新移民行出來，「抗爭不應分新舊移民」。