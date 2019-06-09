【逃犯條例】居港廿年美國人：修例需基於基本法　港人必須發聲

社會新聞
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民陣今日（9日）發起的反對修訂《逃犯條例》大遊行在烈日下進行，至下午六時許仍有市民從維園等待出發至金鐘，大會決定提早於下午2時20分從維園草地出發。遊行隊伍高喊「反送中、撒惡法」、「林鄭下台」等口號。

有二十前從美國移居香港的美國人表示，香港正處於轉捩點，作為香港人必須趁今日發聲，港府應基於基本法修例。

大批市民手持「林鄭下台」、「撤回修訂逃犯條例」標語等，沿軒尼詩道往金鐘終點方向前進。期間遊行隊伍經過大公報電視營幕前，營幕播放特首林鄭月娥片段，以及「支持修例，彰顯公義」的標語，隨即引起隊伍齊倒噓聲，並有人舉起反對手勢，大叫「大鄭下台」。

二十年前由美國移居香港的美藉港人Brad今日與友人一同參與遊行。（張美華攝）

遊行隊伍中，有二十年前由美國移居香港的美藉港人Brad，他今日與友人一同參與遊行，他表示香港確實處於轉捩點中，作為香港人必須就逃犯條例修訂參與遊行，並必須「Voice Out」。Brad指政府應根據基本法修例，他續言雖然今次行動未必能引起政府改變主意，但對結果仍感到有希望。

大公報外電視上有播出林鄭月娥片段，有遊行人士經過時舉起反對手勢。（張美華攝）

遊行隊伍經過駱克道街市對出，匯豐銀行提款機的地舖，有市民打扮成北韓領袖金正恩，向市民揮手，引來遊行隊伍注意，並高舉手機拍照。

有市民打扮成北韓領袖金正恩。（張美華攝）

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