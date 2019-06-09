【逃犯條例】推BB車為遊行人士送車　大埔港媽：去不了不等同棄權

反對《逃犯條例》修訂遊行仍正進行，雖然部分家長因找不到人照顧小朋友，而無法出席遊行，但有人仍在身處的地區，以自己的方式進行抗爭。大埔有街坊帶同小朋友，到巴士站為遊行人士送車，並以手寫字條為參加遊行的街坊打氣。

大埔街坊張小姐指自己本身有腰患在身，本來也打算豁出去參加遊行，只是到昨日也找不到人可以幫忙照顧年幼的小朋友，故最後無法參加。即使無法親身到場參與，她仍認為自己要做應做的事：「沒有人替我照顧小朋友，不等同我要棄權，我去不了，都很想支持出去的每一位，為他們打打氣。」

正因如此，張小姐今日下午特意到大埔開往中環的307號巴士站，為前往遊行的街坊送車。她又在兒子的嬰兒車上，貼上有手寫字句的紙張，以小朋友的口吻向遊行人士致謝、打氣，並表明「堅決反送中」。張小姐說這是她第一次用這種方式抗爭，認為《逃犯條例》修訂一旦通過，大家或隨時被加上莫須有的罪名，又認為引渡陳同佳只是一個藉口，立法目的都只是用條例打壓異見人士。

大埔街坊張小姐下午為前往遊行的街坊送車，她以寫上了字句的紙張向遊行人士致謝、打氣。(張小姐提供)

她又指，現在大家正爭取的，結果對下一代影響深遠：「我不想他們未來的一言一行都被人監察，想他們可以繼續發表自己的意見。」她承認是次遊行過後，特首林鄭月娥擱置修訂的機會渺茫：「但依然想有奇蹟出現，也希望林鄭兌現自己嘅承諾，落台吧......」