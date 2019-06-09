【反逃犯條例遊行】金鐘有人欲衝出夏慤道　警方出動胡椒噴霧

數十萬市民上街遊行，反對當局修訂逃犯條例。金鐘海富中心對出夏慤道，有人嘗試衝出馬路，警方出動胡椒噴霧。衝出馬路失敗後，大批警員立即加強佈防，現場五步一警，嚴防其他人再衝擊。現場所見，有不少警員和一些示威人士仍然對峙。有一批戴口罩的示威者，大叫「民陣不代表我」的口號。

夏慤道有衝突，警方出動胡椒噴霧。（香港大學校園電視片段截圖）

現場有一批戴口罩的示威者一度欲衝出馬路，警方出動胡椒噴霧阻止。之後民陣副召集人陳皓桓，使用擴音器呼籲示威者冷靜，並指後面遊行的人，仍希望向前行。但有一批戴口罩的市民，大叫「民陣不代表我」，並要求警方開路。

有戴口罩的示威者，身穿印有港大學苑標誌的黑色衫。

現場警方開始舉黃旗警告，有防暴警察戒備。

反逃犯條例遊行，金鐘海富中心外有示威者企圖衝出馬路。警方一度出動胡椒噴霧。（倪清江攝）

警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方下午在網上見到有人呼籲，叫市民到金鐘集合，佔據主要幹道。在晚上7點半左右，在金鐘海富中心對出的路面，有四至五名帶口罩的男子，衝出夏愨道西行線，企圖佔領主要幹道，當時警察試圖阻止，男子作出反抗並對警察作出推撞，在警告無效後就以胡椒噴霧射向這幾位男子方向，最後這幾位男子往金鐘道逃去。警方嚴厲譴責不負責任行為，漠視遊行人行安全及對其他道路使用者造成危險。