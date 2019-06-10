【逃犯條例】行會成員聲明撐修例　田北俊：行會已廢　特首話晒事

港府急推修訂《逃犯條例》，昨(9日)觸發大批港人上街遊行，翌日(10日)凌晨有示威者留守立法會外及龍和道一帶，爆發警民衝突。行政會議非官守成員今(10日)發聲明，重申支持政府修訂工作伸張公義，又對少數示威者在立法會一帶作出的暴力行為，表示遺憾。 當年順應民意、辭任行會成員反廿三條的田北俊接受商台電話訪問表示，現時行會功能已不復再，「已經廢咗，由特首話晒事」，他又對港府昨晚倉卒出聲明感失望，等同視民意「無到」，變相為立法會衝擊事件埋下伏線。

民陣宣佈，反修訂《逃犯條例》遊行有103萬人出席，警方則指高峰期有24萬人。(資料圖片)

田北俊指，對於昨日遊行人數之多感震撼，即使是從未遊行人士亦獲號召上街，認為已超越2003年反23條立法遊行情況。

他又認為，當年自己任行會成員時，只有5人屬非官守成員，而他是其中一位獲前特首董建華信任一員，惟時至今日，非官守成員擴大至16人，「行會已經係廢，根本特首話晒事，拍板就話去」。

對林鄭昨晚急發聲明表示失望

港府急推修訂《逃犯條例》，大批港人昨(9日)響應號召，上街遊行，民陣宣佈有103萬人參與，警方則稱最高峰有24萬人，而港府至晚上11時07分出新聞稿，表明立法會將如期進行二讀辯論。他對於林鄭月娥昨晚急發聲明表示失望，「即係當民意無到」。

他又認為，即使是法國總統馬克龍，面對黃背心運動當前，亦要「退軑」，非民選產生的本港政府則更需尊重民意。田北俊又認為，如今北京領導始能扭轉局勢，「唔會話一線希望都無」。

前行會成員、自由黨榮譽主席田北俊（資料圖片）

遊行結束後，即10號凌晨有示威者留守立法會外及龍和道一帶，突破防線，爆發警民衝突，警方更有施放胡椒噴霧驅散人群。（資料圖片）

行政會議非官守成員發聲明支持政府的修訂條例

行政會議非官守成員今發聲明回應遊行事件，重申支持政府的修訂工作，以伸張公義，履行在打擊跨境罪行的責任，避免香港成為罪犯天堂，維護香港在國際上享有的法治地位。聲明又指，政府已多次詳細解釋修例原因、罪行類別、以及司法與行政上的保障，以釋除各界疑慮，希望政府繼續加強溝通，回應社會各界關注，並呼籲市民以平和理性態度，理解政府修例目的及內容，聲明又指，留意到昨日有大批市民遊行，秩序大致井然，凸顯基本法充分保障港人集會與表達意見的自由，但少數示威者在立法會一帶作出暴力行為，對此表示遺憾。