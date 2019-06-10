【逃犯條例】行政會議非官守成員發聲明撐修例　對暴力行為表遺憾

根據民陣統計數字，修訂《逃犯條例》草案引發103萬人上街遊行反對；警方則估計有24萬人參與遊行。行政會議非官守成員今日（10日）就昨日遊行發出聲明，指大批市民上街突顯了基本法》充分保障港人的集會自由和表達意見的自由，但對於有暴力行為出現表示遺憾。聲明又重申，行政會議非官守成員支持政府的修訂工作。

2019年4月28日，13萬人上街遊行，反對修訂逃犯條例。（資料圖片 / 李澤彤攝）

聲明指出，行政會議非官守成員留意到昨有大批市民就特區政府修訂《逃犯條例》上街遊行，大致秩序井然，正正突顯《基本法》充分保障港人的集會自由和表達意見的自由。惟少數示威者在凌晨時分在立法會一帶作出暴力行為，成員對此表示遺憾。

行政會議非官守成員重申，支持政府的修訂工作，認為可伸張公義，履行香港在打擊跨境罪行的責任，避免香港成為罪犯天堂，維護香港在國際上享有的法治地位。

聲明又指出，政府已多次詳細解釋提出這次修訂《逃犯條例》的原因、罪行類別、及司法和行政上的保障，以釋除各界較早前提出的疑慮，但仍希望政府續加強溝通宣傳，以回應社會各界的關注；市民以平和理性的態度去理解特區政府修訂《逃犯條例》的目的和其內容，並支持修訂工作。