啟業運動場活化　投籃區設計突圍　成香港首個屋邨球場獲國際大獎

80年代落成的啟業運動場，是香港較少有的室外有蓋街頭籃球場。由基滙資本成立的「民坊」，早前收購及翻新運動場，新場保留了舊有的黃色鐵圍，場地則以黑色作主色，活化後成為不少人的「打卡」熱點。 基滙資本「民坊」指出，球場自活化以來，每月使用量已上升近5成，其設計亦獲2019城市土地學會（Urban Land Institute）ULI亞太區卓越獎，成為首個本地屋邨球場獲得國際建築設計大獎。基滙資本董事長及執行合夥人吳繼煒坦言，今次運動場獲得國際大獎，成為了啟業邨居民的驕傲。

基滙資本成立的「民坊」，早前翻新了啟業運動場，獲得國際設計大獎。（基滙資本「民坊」提供）

啟業運動場早於1981年落成，佔地約2萬平方呎，去年花了6至8月時間設計及活化。自開幕以來，每月使用量上升超過5成，人次多達6,000人，帶動整個屋邨人流。

場地亦設有籃框外型設計的回收籃。（基滙資本「民坊」提供） 靠「自由投籃區」突圍而出 「民坊」表示，據悉評審來港考察時，最欣賞是設有三個籃框的「自由投籃區」，指三個籃框的意念十分新穎，而該空間亦具啟發性，讓使用者可自由設計玩樂方式。 此外，場地亦設有籃框外型設計的回收籃。「民坊」指出，評審亦對其設計表示欣賞，認為可鼓勵使用者自覺進行膠樽回收。

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啟業運動場由本地年輕設計師，以及推廣本地籃球文化的組織合作翻新。（基滙資本「民坊」提供） 與本地年輕人設計合作 「民坊」指出，本港大部分的球場由康文署、房屋署或私人發展商業主管理，他們通常興建一式一樣的球場，有些甚至日久失修，任由球場荒廢。為了翻新球場，他們聘用推廣本地籃球文化的組織「SLAB」，以及社區空間設計工作室的「One Bite Social」，靠一眾本地年輕人將球場成功翻新。 「民坊」說，其餘獲獎項目均為大型物業發展項目，並聘用國際著名設計師，投資及成本隨時以數千萬元計，包括金鐘太古廣場等。相對啟業運動場，他們與本地設計師及本土街場籃球代表合作，只用了數百萬元作翻新，對於能成功獲獎，「民坊」坦言很驚喜。

租場收入可支持社區發展​

基滙資本董事長及執行合夥人吳繼煒表示，活化啟業運動塲是他們自2018年3月，第一批收購的17個屋邨商場之後的首個「社區樞紐」項目。公司正試行「共享價值模式」 運作，冀團體租用運動場時可支持社區發展，例如將租場收入全數用作場地維修保養，或贊助社區體育活動、支持小店等。