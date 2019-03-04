友愛街市翻新清場惹反彈　業主基滙資本：延至明年2月底收舖

屯門友愛街市（H.A.N.D.S 街市）本由領展持有，基滙資本前年以50億元收購街市連商場，並成立「民坊」管理，近日要求租戶於6月30日前離場，以便於年中進行更新工程，惟有商戶指最近才續約難以回本，引起不滿，有立法會議員亦表明反對。 基滙資本公共事務及市場總監黃梓謙指出，考慮到部份商戶需要更多時間遷出，在聆聽租戶意見後，周日（3日）拍板決定將清場死線延至明年2月29日，即租戶有一年緩衝期。黃梓謙坦言，雖然延遲計劃或會對公司構成損失，但若可換來街坊或租戶理解，仍然覺得值得。

友愛街市商戶原定於今年6月底前遷出，惟現時改於明年3月1日進行裝修，租戶須於可於明年2月29日前遷走。（余俊亮攝）

逾半租戶明年死線前完租約

黃梓謙指出，最近兩星期聽到租戶反映意見，認為6月底離場太急，故決定提供一年緩衝期，改於明年3月1日才收回場地裝修翻新，租戶須於明年2月29日前遷走，料三個月內可完成工程，期間會按原定計劃設置臨時街市。

他指出，現時街市有52個舖位，當中有28間於死線前已完成租約，同時亦可確保租戶可安心過年，故認為上述安排恰當。

將優先邀請舊租戶重返 難免加租

他指出，街市裝修後會優先邀請舊租戶承約，又指租金調整難以避免。不過，他稱不希望加租會令街市有「吉舖」出現，否則業主、租戶、街坊都輸。

黃梓謙指出，巴士站上蓋鋼筋外露問題嚴重，基滙資本花過百萬元進行維修。（余俊亮攝） 不可能擱置計劃 黃梓謙認為，現時友愛街市質素仍然有待提升，故有必要進行翻新工程，強調不會攔置計劃。他指出，現時街市空間理應可由52間增至約60間商舖。同時，商戶種類亦應有更多選擇，改善衛生情況。 他又指，基滙資本接手前，前業主領展並未有處理好巴士站上蓋鋼筋外露的問題。為免構成危險，已花費過百萬元、分階段在凌晨時份進行維修，令人力成本大增。不過，為了街坊安全，仍然選擇優先進行維修。

黃梓謙認為，現時友愛街市質素仍然有待提升，故有必要進行翻新工程，認為不可能擱置計劃。（余俊亮攝）

加租等於壞人？ 黃：營運一年已感「艱難」

黃梓謙坦言，他們接手領展17個商場已逾一年，過去社會對舖位加租的爭議聲不斷。他指出，作為商業機構，若無法賺錢，公司便沒有動力推動創新，難以活化舊屋邨。他說，基匯資本過去一直採用「非一刀切」的租金制度，即公司會根據租戶的收支調整租金增幅，強調不希望欺負小店，「加租，係一個供求關係……喺呢個大背景，邊個改變唔到。」

他指出，回顧過去一年已感到龐大政治壓力，即使他們希望推出新措施受惠街坊，但地方阻力大，令難度大增，但他強調，會尊重不同的政治聲音，「我唔覺得有委屈。」

袁女士在友愛街市售賣豬肉約40年，她對新方案表示滿意。（余俊亮攝）

對於新的搬遷安排，在友愛街市售賣豬肉約40年的袁女士認為滿意，否則難以回本，惟對於未來會否續約，她稱仍存在變數。至於經營生果店約10年的鄧太同樣表示「收課」，認為可讓她有足夠時間作準備。

不過，仍有商戶員工表示不滿，強調基滙資本只是在拖延搬遷時間，最終明年仍需搬走。