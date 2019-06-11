出獄強姦犯自稱「外判警員」 錄性交過程騙援交女肉金　囚5年2月

曾因強姦罪而被判囚6年的銷售員，兩年前刑滿出獄後數月，便相約援交少女。惟他享用口交服務期間，突自稱是「外判警員」，先檢取3500元的「肉金」，再要求少女做足全套性服務兼扮其女友離開。少女無奈就範，事後告知社工後報警。銷售員早前在高院認罪，法官今（11日）判刑時直斥被告的罪行卑劣可恥，利用事主的幼稚和脆弱犯案，性交期間更錄影及錄音，遂判他監禁5年2個月。

被告林介文在高等法院承認以威脅手段促使他人作非法性行為罪。（資料圖片）

被告林介文，33歲，承認以威脅手段促使他人作非法性行為。被告在2012年曾因強姦罪成被判入獄6年，2017年5月8日出獄，4個月後干犯本案。

法官判刑時引述事主的創傷後遺症，有焦慮及抑鬱問題。她擔心案中的錄影和錄音流出。

專家認為被告沉迷於性

至於被告的報告，心理學家認為他沉迷於性，為一已私利而控制和威脅他人，認為他的重犯機會高。此外，被告在涉及上次強姦案時，在該次評估中表示會改變其性態度，惟他在獲釋後卻找援交少女。

官斥被告行為卑劣可恥

法官直斥被告在案中的行為卑劣可恥，利用事主的幼稚和脆弱犯案，以她做援交一事作威脅。此外，被告在案中沒有做避孕措施，期間更拍下錄影及錄音，案發日翌日再致電事主，威脅對方再次性交。

被告曾扮經理人姦少女

法官指被告是性罪犯，出獄後數月再次犯案。他在本案中亦是有預謀，而事主的心理亦受本案影響。法官考慮以上因素後，遂決定判被告入獄5年2個月。

被告曾因假冒模特兒公司經理人，為一名17歲少女度三圍及檢查脂肪而強姦對方。

女事主為賺學費當援交女

至於本案的案情指，X案發時18歲的女事主X，為支付高級文憑課程的學費，於2017年8月在社交平台Instagram上登記帳號。她於同月27日與被告在Instagram上達成協議，以3500元提供2小時的援交服務。

兩日後，被告和事主在觀塘港鐵站見面，兩人到一間時鐘酒店。被告要求查看事主的身分證，查證事主已年滿18歲便拍下證件。事主在房內洗澡期間，被告突然自稱外判警員」，負責收集有關援交的情報，又假裝檢取早前支付的3500元肉金，作為「證物」。

事主怕被捕而不情願下性交

被告要事主和他性交，她起初拒絕被告要求，但因擔心被捕，遂在不情願之下遵從，而被告在性交期間更錄影及錄音。兩人離開時，被告訛稱附近有「同事」監視，要事主假裝為其女友，和被告牽手離開，事主亦被被迫就範。

惟被告食髓知味，事後再聯絡事主要求再次性交，威脅指再見面時才會刪去其個人資料。事主因十分害怕及擔心，終將事件告知社工，事件報警處理，被告於9月8日被捕。

案件編號：HCCC265/2018