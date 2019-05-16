出獄強姦犯約見援交女　自稱「外判警員」騙免費性服務　認罪候判

剛刑滿出獄的強姦釋囚，上網認識一名援交少女後相約見面，原已議價3500元交易，惟釋囚享用口交服務期間，突自稱是「外判警員」，需要檢取證據並收起「肉金」，又要少女做足全套性服務兼扮其女友離開，少女事後告知社工後報警。釋囚今（16日）在高等法院承認以威脅手段促使他人作非法性行為罪，法官直指被告重複犯類似案件，押後至6月11日判刑，以候被告的心理及精神科等報告。

被告林介文在高等法院承認以威脅手段促使他人作非法性行為罪。（資料圖片）

被告林介文，33歲，於2012年曾被控強姦，翌年經審訊後被裁定罪成，判囚6年，他於2017年5月8日才剛獲釋，4個月後因本案被捕。

協議3500元提供2小時服務

案情指，女事主X案發時18歲，報讀了高級文憑課程，她不想加重家人負擔，想自行支付學費，遂於2017年8月在社交平台Instagram上登記帳號，並在同月27日與被告在Instagram上達成協議，以3500元提供2小時的援交服務。

被告要求同浴再口交

二人兩日後相約在觀塘港鐵站見面，被告將X帶到一間時鐘酒店，並著X讓他查看身分證，查證X已年滿18歲便拍下證件。X繼而叫被告先付款，但被告只擺了500元在房內的櫃子上，並要求與X一同洗澡，洗澡後被告另將剩款放在櫃子上，及要求X為他口交。

突自稱是「外判警員」

在X替他口交期間，被告突然表示自己為「外判警員」，負責收集有關援交的情報，要求X出示身分證及提供個人資料，又提醒X若她提供假資料，會另就其他罪名起訴她，被告又假裝檢取在櫃上的3500元進封密袋作為「證物」。

事主深信不疑求放生

X當時對被告身分深信不疑，並求被告放過她，被告則要求X與她性交，並將性交過程錄音，X感到十分害怕及哭泣，起初拒絕被告要求，稱想穿上衣服離開，但被告表示不解決此事便不會讓她離開。X認為若不與被告性交便會被捕，遂在不情願之下遵從。

要事主牽手扮女友

二人離開時鐘酒店前，被告向X表示因附近有「同事」監視，若她不想被人發現提供援交服務，便要假裝為其女友，要求與X牽手，X唯有遵從，二人遂牽手走至地鐵站。不過被告食髓知味，再聯絡X要求再次性交，又稱只有X出現，他才會刪去其個人資料，但X叫被告不要再找她，又提到昨日被告沒有使用避孕套。X因十分害怕及擔心，終將事件告知社工，事件報警處理，被告於9月8日被捕。

曾假冒經理人強姦17歲少女

翻查資料，被告在2012年被指假冒模特兒公司經理人，藉詞替17歲的女事主量度三圍及檢查脂肪前往事主住所，強行脫去她的衣服，並在沙發上強姦女事主。被告當時否認強姦罪受審，但陪審團裁定他罪成，終在2013年判他囚6年。

辯方求情指，承認本案有多個加刑因素，包括出獄後數月便犯下相類似案件、沒使用避孕套、及以威嚇手段犯案等，亦承認被告以欺詐手段令事主同意性交，唯一的求情理由是被告認罪，令事主不用上庭作供。

案件編號：HCCC265/2018